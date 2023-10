Novozvolení poslanci si v historickej budove parlamentu preberajú osvedčenia o zvolení

aktualizované 9. októbra 10:08

Novozvolení poslanci parlamentu si v pondelok o 10:00 v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave preberajú osvedčenia o zvolení.

Najviac poslancov bude mať Smer-SD

V 150-člennom pléne Národnej rady SR bude mať zastúpenie šesť politických strán a jedna koalícia. So ziskom 22,94 percenta hlasov voličov zvíťazila v parlamentných voľbách 30. septembra strana Smer-SD, ktorá bude mať v pléne 42 kresiel.

Druhé najsilnejšie hnutie Progresívne Slovensko (17,96 percenta) obsadí 32 kresiel. Strana Hlas-SD dostala podporu 14,70 percenta voličov, čo jej prinieslo 27 poslaneckých mandátov. Koalícia OĽaNO a priatelia (8,89 percenta) bude mať 16 kresiel, KDH (6,82 percenta) získalo 12 mandátov.

Ustanovujúcu schôdzu zvolá prezidentka

Do parlamentu sa so ziskom 6,32 percenta hlasov prebojovala aj strana Sloboda a Solidarita, ktorej prislúcha 11 mandátov a Slovenská národná strana, ktorá po volebnom výsledku 5,62 percenta obsadí 10 poslaneckých kresiel.

Zo 150-tich poslancov, ktorých občania zvolili do Národnej rady SR, nezasadnú do poslaneckých lavíc všetci. Niektorí odídu do vlády, z iných sa stanú štátni tajomníci a ich poslanecké mandáty prevezmú prví náhradníci v poradí, ktorí kandidovali za príslušné stranu.

Parlament zasadne v novom zložení prvýkrát najneskôr do tridsiatich dní. Ustanovujúcu schôdzu zvolá prezidentka Zuzana Čaputová. Riadiť ju bude doterajší predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Do jeho rúk zložia noví poslanci slávnostne sľub a následne si zvolia nového predsedu Národnej rady SR, ktorý potom prevezme vedenie schôdze.