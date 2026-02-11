Novinára narodeného v Rusku vyviedli z vládneho lietadla izraelského premiéra

Izraelská domáca spravodajská služba Šin Bet krátko pred odletom vyviedla z vládneho lietadla novinára narodeného v Rusku, ktorý mal s premiérom Benjaminom Netanjahuom odletieť do Washingtonu. Bezpečnostní pracovníci mu podľa jeho slov oznámili, že si potrebujú overiť jeho „prepojenia“. Incident sa stal v utorok.
Nezávislý reportér Nick Kolyohin mal pre tri ruské televízne kanály pripraviť reportáž zo stretnutia Netanjahua s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Kolyohin uviedol, že po nástupe do lietadla, v ktorom bolo ešte asi desať ďalších novinárov, si uložil batožinu a potom ho oslovili príslušníci Šin Bet, ktorí ho požiadali, aby vystúpil.
Kancelária premiéra vo vyhlásení pre izraelské médium oznámila, že novinárovi zabránila cestovať týmto letom, ale z „bezpečnostných dôvodov“ nemôže uviesť podrobnosti. Podľa stanoviska Šin Betu „služba má okrem iného na starosti bezpečnosť premiéra. V tejto súvislosti sa prijímajú rozhodnutia, aby sa znížilo riziko pre predsedu vlády a pre informácie v jeho bezprostrednom okolí.“
Štyridsaťdvaročný Kolyohin sa narodil v Moskve a do Izraela sa presťahoval ako deväťročný, krátko po rozpade Sovietskeho zväzu. Agentúre AFP povedal, že slúžil v izraelskej armáde a neskôr v rokoch 2011 až 2012 pracoval vo vládnej agentúre počas jedného z Netanjahuových predchádzajúcich funkčných období. Podľa vlastných slov má už len izraelské občianstvo.