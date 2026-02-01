Izrael čiastočne znovu otvoril priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom

Izrael v nedeľu čiastočne znovu otvoril hraničný priechod Rafah medzi zničeným Pásmom Gazy a Egyptom po mesiacoch výziev humanitárnych organizácií. Priechod je však otvorený v obmedzenom režime, len pre obyvateľov Pásma Gazy.
K opätovnému otvoreniu dochádza v čase pokračujúceho násilia napriek platnému prímeriu na palestínskom území. Civilná obrana v Gaze v sobotu informovala o desiatkach obetí izraelských útokov, zatiaľ čo izraelská armáda uviedla, že zasahovala v reakcii na porušovanie dohody o prímerí.
Izrael kontroluje
Priechod Rafah je životne dôležitou vstupnou bránou pre civilistov aj humanitárnu pomoc. Uzavretý však zostal od mája 2024, keď nad ním počas vojny s hnutím Hamas prevzali kontrolu izraelské sily. Výnimkou bolo len krátke a obmedzené otvorenie začiatkom roka 2025.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v nedeľu uviedol, že „priechod Rafah bol dnes otvorený pre obmedzený pohyb obyvateľov“.
Mnohým sa uľaví
Predstaviteľ ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré funguje pod správou Hamasu, povedal, že približne 200 pacientov čaká na povolenie opustiť územie hneď po otvorení priechodu.
Zároveň skupina „približne 40 Palestínčanov napojených na Palestínsku samosprávu dorazila na egyptskú stranu priechodu, aby bol jej členom umožnený vstup do Pásma Gazy a mohli začať pracovať“, uviedol pre agentúru AFP nemenovaný palestínsky predstaviteľ.