Izrael opäť otvorí priechod v Rafahu, keď sa nájdu pozostatky posledného rukojemníka

Izrael v pondelok informoval, že umožní „obmedzené znovuotvorenie“hraničného priechodu Rafah medzi Gazou a Egyptom, keď sa podarí nájsť pozostatky posledného rukojemníka, ktorý bol zadržiavaný na palestínskom území.
Oznámenie prišlo po tom, čo americkí vyslanci podľa médií naliehali na izraelských predstaviteľov, aby priechod, ktorý je kľúčovým vstupným bodom pre humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, opäť otvorili. Znovuotvorenie priechodu Rafah je súčasťou rámcovej dohody o prímerí v Gaze, ktorú americký prezidentDonald Trump predstavil v októbri. Priechod však zostáva zatvorený, odkedy ho počas vojny prevzali pod kontrolu izraelské sily.
Prímerie v Gaze visí na vlásku, Izrael má pripravené vojenské operácie a čaká na postoj USA
Úrad premiéraBenjamina Netanjahua na platforme X oznámil, že opätovné otvorenie Rafahu je podmienené „návratom všetkých žijúcich rukojemníkov a stopercentným úsilím Hamasu nájsť a odovzdať telá všetkých mŕtvych rukojemníkov“.
Izraelská armáda zároveň uviedla, že v nedeľu prehľadávala cintorín v Pásme Gazy v snahe nájsť telo posledného rukojemníka, Ran Gviliho, poddôstojníka elitnej policajnej jednotky Yassam.
Podľa kancelárie premiéra armáda „momentálne vykonáva cielenú operáciu, aby využila všetky dostupné spravodajské informácie“ pri pátraní po Gviliho pozostatkoch. „Po ukončení tejto operácie a v súlade s dohodou s USA Izrael otvorí priechod Rafah,“ uviedol Netanjahuov úrad.