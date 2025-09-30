Novinár Schutz vyzval na dehumanizáciu „smerákov“. Výrok posúdia príslušné orgány, uviedol Žilinka

Šéfredaktorka sa za komentár Petra Schutza ospravedlnila.
PROTEST: Nie vojnovým štváčom vo vláde
Zľava: Predseda strany SMER-SD Robert Fico, podpredsedovia strany SMER-SD Luboš Blaha a Erik Kaliňák. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel
Verejná výzva politického komentátora Petra Schutza na dehumanizáciu „smerákov“ bude predmetom posúdenia orgánov činných v trestnom konaní. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Novinár Schutz v komentári denníka Sme mimo iného napísal: „Môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Ficom IV je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho“.

Ospravedlnenie šéfredaktorky

Podľa šéfredaktorky denníka Sme Beaty Balogovej je predmetná veta neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka.

Žiadny človek nesmie byť dehumanizovaný pre svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani vzhľad,“ vyhlásila. Ako ďalej uviedla, neexistuje okolnosť, druh emócie ani politická udalosť, ktoré by ospravedlňovali a dávali dôvod na takúto výzvu. „Nič neospravedlňuje dehumanizovanie – a to v žiadnej možnej interpretácii tohto slova,“ skonštatovala Balogová.

Šéfredaktorka denníka Sme sa zároveň čitateľom ospravedlnila a ubezpečila ich, že Sme stojí na strane ľudskej dôstojnosti a počas celej svojej existencie denník vždy bojoval proti všetkým formám dehumanizácie občanov. Vetu z komentára v online verzii zároveň denník odstránil.

Stanovisko polície

Na situáciu zareagovalo stanoviskom aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave. „Zverejneným vyjadrením politického komentátora v denníku, ktorý poukazuje na dehumanizáciu, sa na základe prvotných zistení zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave a to z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu podnecovania,“ uviedlo na sociálnej sieti. Doplnilo, že vo veci začalo konať ešte v pondelok 29. septembra, z úradnej povinnosti a bez predchádzajúceho podnetu inej osoby.

