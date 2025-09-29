Novou tvárou Smeru je podľa Kaliňáka Tibor Gašpar. Fico však ostáva lídrom a má byť v životnej forme

Čo sa týka generačnej výmeny v Smere, o tej podľa Kaliňáka hovorí predovšetkým sám Fico.
NR SR: Rokovanie 33. schôdze
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar počas rokovania pokračujúcej 33. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 1. apríl 2025. Foto: SITA/Kancelária NR SR
Tibor Gašpar je novou tvárou Smeru, ktorá vniesla pokoj do rokovania Národnej rady SR, na čele strany však zostáva Robert Fico. Uviedol to minister obrany a člen Predsedníctva Smeru Robert Kaliňák v nedeľu v relácii Politika 24 na JOJ24.

„My máme predsedu Roberta Fica. Ja to stále vnímam tak, že on má veľmi pozitívnu budúcnosť, keď si predstavíte, čo všetko prežil, akými všetkými spôsobmi sa ho snažili zlikvidovať. Robert Fico je podľa mňa v najlepšej kondícii za posledné roky, a verím, že mu to ešte strašne dlho vydrží,“ povedal na margo úvah o možnej výmene na poste predsedu strany Smer-SD.

Čo sa týka generačnej výmeny v Smere, o tej podľa Kaliňáka hovorí predovšetkým sám Fico. Realizuje sa prostredníctvom nových politikov, akými sú Juraj Gedra, Erik Kaliňák, Richard Glück, Igor Melicher a ďalší, vymenoval minister. Zdôraznil, že novou tvárou je aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, i keď už nemá 30 rokov, ale je v zrelom veku.

„Je tou novou tvárou a myslím si, že pozitívnou tvárou, ktorá vniesla veľký pokoj do rokovania národnej rady. Všimnite si, ako veľmi sa snaží upokojiť rokovanie a byť tým pojítkom. To, že na neho novinári extrémne útočia, je predovšetkým tým, že je veľmi úspešný,“ myslí si Kaliňák.

