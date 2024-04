Danko chce zákonom o mimovládkach zistiť, kto je súper vlády. Očakáva schválenie svojich návrhov (video)

Slovenská národná strana (SNS) očakáva schválenie svojich predkladaných návrhov týkajúcich sa rekreačných poukazov a mimovládnych organizácii v Národnej rade SR. Uviedol podpredseda parlamentu a líder národniarov Andrej Danko na tlačovom brífingu. Ako dodal, koalícia je jednotná.

Podľa Danka zákon o rekreačných poukazoch, ktorým sa má umožniť, aby ho mohol zamestnanec preniesť na rodičov, nebude problémový. Problémovo však vníma diskusiu k novele zákona o neziskových organizáciach. Podpredseda NR SR konštatoval, že v treťom sektore sa vytvárajú podmienky na politickú činnosť a preto chcú vedieť, kto ich platí.

Kto je súper vlády

„Máme tu rôzne nadácie, ktoré sa vždy za záhadných okolností vyjadrujú politicky alebo platia kampane. Nám ide o to, aby bolo transparentné, kto koho financuje. Politické strany musia vždy zverejňovať každého darcu, zmluvu, mať to na internete. Preto, ak majú mimovládky zo zahraničia niekoľko miliónov na kritizovanie vlády a robenie politiky, tak chceme vedieť, kto je náš súper,“ uviedol Danko.

Doplnil, že chcú, aby boli mimovládky platené zo zahraničia označované ako „spolupracujúce osoby so zahraničím“.

Rokovania pokračujú

„Búrlivú diskusiu v pléne k zákonu my nevieme pochopiť. Nechceme zakázať mimovládne organizácie, my nechceme obmedziť ich činnosť ani nič, čo súvisí s ich činnosťou. My chceme len stransparentniť tok finančných prostriedkov a preukázať to, odkiaľ sú a akým spôsobom sú používané,“ uviedol poslanec Rudolf Huliak (poslanecký klub SNS) s tým, že v koncoročnej správe neuviesť využitie peňazí, je nekalé.

„Aktuálne sa uskutočnili rokovania na úrade vlády SR, s tým, že ministerstvo vnútra dá stanovisko ohľadom ďalšieho procesu. Prebehlo aj rokovanie so zástupcami mimovládnych organizácii, vyjadrili svoj názor, ale aktuálne znenie zákona nestiahneme a ďalej budeme rokovať s koaličnými partnermi,“ dodal poslanec Adam Lučanský (poslanecký klub SNS).