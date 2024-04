Cieľom zákona o mimovládkach je stigmatizácia a šikana združení, progresívci vyzývajú koalíciu na jeho stiahnutie (video)

Zákon o mimovládkach je podľa hnutia Progresívne Slovensko v rozpore s ústavou aj európskym právom. Preto ho musí podľa progresívcov koalícia stiahnuť.

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) vysvetlila, že cieľom návrhu je stigmatizácia a šikana mimovládnych organizácií a otvára priestor na ich bezdôvodnú likvidáciu. Hnutie preto vyzýva koalíciu, aby stiahla zákon z dielne Slovenskej národnej strany, ktorý ide proti mimovládnym organizáciám.

Koalícia rozoštváva spoločnosť

„Andrej Danko (SNS) stále tvrdí, že je možnosť označovať ich za zahraničných agentov. Namiesto toho, aby koalícia v Národnej rade SR prinášala návrhy prospešné pre životy ľudí, iba rozoštváva spoločnosť. Rozprava k návrhu priniesla len ďalšie nechutné útoky a nenávisť,” zdôraznila Plaváková.

Poslankyňa pripomenula, že podobný návrh v Maďarsku už v minulosti zastavil Súdny dvor EÚ a poukázala aj na rozpor s Ústavou SR.

„Zákon je v rozpore so zásadou voľného pohybu kapitálu a zákazom diskriminácie. Porušuje aj právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie,“ spresnila Plaváková.

Nebezpečný je aj pre športové organizácie

Podľa poslanca Dávida Deja (PS) je návrh zákona mimoriadne nebezpečný aj pre športové organizácie, pretože súčasťou ich financovania sú príspevky od medzinárodných federácií. Ako vysvetlil, na rozvoj alebo organizovanie podujatí ich dostáva aj futbalový zväz, olympijský a športový výbor či zväz ľadového hokeja.

„Podľa SNS za to majú byť označené ako organizácie so ‚zahraničnou podporou‘ alebo dokonca ‚zahraniční agenti‘. Ak by si tento štatút nepriznali, hrozí im často likvidačná pokuta. Dôsledky pre kluby, zväzy a celú športovú komunitu na Slovensku môžu byť devastačné,” uzavrel Dej.