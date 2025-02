Prezident konferencie COP30 nalieha na čo ambicióznejšie emisné ciele

Krajiny sa musia pri stanovovaní nových cieľov na zníženie emisií skleníkových plynov klásť čo najvyššie ambície. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal André Correa do Lago, prezident klimatickej konferencie COP30, ktorú v novembri usporiada Brazília.

Do konečného termínu 10. februára, do ktorého majú signatári parížskej klimatickej dohody predstaviť svoje nové ciele na rok 2035, zostávajú len dni, no hlavní hráči ako Európska únia a Čína svoje ciele ešte neoznámili.

Musia byť ambicióznejší

Correa do Lago, sekretár brazílskeho ministerstva zahraničných vecí pre životné prostredie, povedal, že nezáleží na tom, či si krajiny nájdu čas a oznámia svoje nové ciele, ale musia byť „také ambiciózne, ako je to len možné“.

„Musia byť ambicióznejšie ako boli predtým, takže je to pravidlo, ale chceme, aby boli obzvlášť ambiciózni a… kompatibilní s tým, aby sa vyhli zvýšeniu teploty o 1,5 stupňa Celzia.“

Dejisko v amazonskom meste

Krajiny sa v roku 2015 v parížskej klimatickej dohode zaviazali, že sa pokúsia udržať otepľovanie do úrovne 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnymi hodnotami. Tie však už boli počas ostatných dvoch rokov prekročené.

Brazília bude hostiteľom stretnutia COP30 v amazonskom meste Belém. Bude to prvýkrát, čo sa konferencia bude konať v regióne, ktorý je považovaný za kľúčový pre globálnu klímu.