Nová politická strana Bratia Slovenska je oficiálne zaregistrovaná, jej predsedom je Peter Pčolinský

Predseda strany menoval aj spomínané tri hlavné piliere ich politiky, teda rodinu, istotu a poriadok.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Peter Pčolinský
Poslanec Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský. Foto: SITA/Branislav Bibel
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Na Ministerstve vnútra SR v piatok bola oficiálne zaregistrovaná nová politická strana Bratia Slovenska, týmto dňom začína svoju politickú činnosť. Ako politický subjekt informoval, jeho prioritami sú poriadok, istota a rodina.

Nie sú to slogany. Sú to základné podmienky normálneho života. Bez nich sa nedá budovať budúcnosť, vychovávať deti ani poctivo pracovať. Bez nich nebude ani dôstojná staroba,“ uviedli zo strany. Slovensko podľa nich v súčasnosti nepotrebuje ďalšie hádky na sociálnych sieťach ani konflikty politikov, ktorí sa zaoberajú sami sebou a neriešia problémy ľudí.

Hodnoty a zámery

Občania potrebujú pokoj doma, peniaze v peňaženke a poriadok v štáte. Práve na tomto základe vznikla strana Bratia Slovenska,“ uvádza strana.

Dodala, že jej cieľom je štát, kde rodina nie je drahým luxusom, ale samozrejmosťou, kde zákony platia rovnako pre všetkých a kde sa ľudia nebudia s otázkou, čo opäť zdraželo.

Nechceme politiku pre politikov. Chceme štát, ktorý pomáha ľuďom – rodinám, pracujúcim a seniorom. Slovensko potrebuje pokoj, spravodlivosť a pravidlá, ktoré platia pre všetkých rovnako,“ vyhlásil predseda strany Peter Pčolinský.

Minulosť strany a jej predsedu

V minulosti bol Pčolinský poslancom parlamentu za hnutie Sme rodina vedené Borisom Kollárom, a to v rokoch 2016 až 2023. Taktiež v rokoch 2022 až 2023 zastával pozíciu podpredsedu Národnej rady SR.

Ako vyplýva z výpisu z registra politických strán a politických hnutí, strana sa pôvodne volala SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA a predsedal jej Vladimír Zeman. Z registra tiež vyplýva, že subjekt počas rokov vystriedal viacero názvov a predsedov. Samotný Pčolinský ešte 5. februára na sociálnej sieti avizoval, že 31. januára 2026 bol na sneme strany delegátmi snemu jednomyseľne zvolený za predsedu.

Budovanie strany

Po zmene vedenia sme pristúpili aj k zmene názvu strany na Bratia Slovenska. Inšpiráciou nám bola strana talianskej premiérky Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia (Bratia Talianska), ktorá jasne presadzuje hodnotovú politiku postavenú na národnej hrdosti, stabilite a ochrane rodiny,“ napísal vtedy.

Uviedol tiež, že strana prijala aj nové stanovy, ktoré by mali posilniť efektivitu jej riadenia a priniesť jasný a predvídateľný rámec ich ďalších krokov. Menoval aj spomínané tri hlavné piliere ich politiky, teda rodinu, istotu a poriadok. Avizoval, že v nasledujúcich týždňoch sa budú sústrediť na prípravu programových téz a budovanie strany.

Naším cieľom je účasť v budúcej vláde Slovenskej republiky. Ak chceme reálne zmeniť život na Slovensku k lepšiemu, musíme niesť zodpovednosť za riadenie štátu – nie iba stáť bokom a kritizovať,“ deklaroval Pčolinský začiatkom februára.

Viac k osobe: Boris KollárGiorgia MeloniováPeter Pčolinský
Firmy a inštitúcie: Bratia TalianskaMV Ministerstvo vnútra SRNárodná rada SRSme rodinaSrdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota
Okruhy tém: Nová politická strana slovenská politika Stanovy

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk