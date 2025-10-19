Postecoglou vydržal na lavičke Nottinghamu len 40 dní, po prehre s Chelsea ho odvolali

Vedenie Forest hľadá nového kouča, bude to už tretí kormidelník klubu v tejto sezóne.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ange Postecoglou
Ange Postecoglou ešte ako tréner anglického tímu Tottenham Hotspur. Foto: archívne, Steven Paston/PA via AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Anglický futbalový klub Nottingham Forest prepustil trénera Angeho Postecogloua po tom, čo jeho tím v Premier League prehral doma s FC Chelsea hladko 0:3.

Pôsobenie Austrálčana v klube trvalo len 40 dní, čo je najkratšie obdobie, počas ktorého bol v tejto sezóne prepustený stály tréner v Premier League. Vlastník organizácie Evangelos Marinakis odišiel zo svojho miesta počas zápasu, čo naznačovalo blížiace sa rozhodnutie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Klub na platforme X oznámil: „Po sérii sklamaní a zlých výkonov sme sa rozhodli okamžite ukončiť spoluprácu s trénerom Angem Postecogloum.“

Postecoglou bol v klube od 9. septembra a počas ôsmich zápasov nedosiahol ani jedno víťazstvo, v tabuľke Premier League jeho tím získal len jeden bod z piatich zápasov. Forest sú v priebežnom hodnotení na 17. mieste, len bod nad pásmom zostupu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Klub hľadá už tretieho trénera v tejto sezóne po odchode Nuna Espírita Santa v úvode septembra. Postecoglou, ktorý bol prepustený z Tottenhamu po neúspešnej sezóne, pred zápasom s Chelsea vyhlásil, že ak dostane čas, vždy skončí s trofejou.

Zápas proti Chelsea bol pre trénera Forest smutnou bodkou za týmto angažmánom. Hostia aj bez viacerých hráčov dominovali a strelili tri góly. Po treťom góle „The Blues“ došlo k hromadnému odchodu domácich priaznivcov zo štadióna, kým Postecoglou sedel zamyslený na lavičke.

Viac k osobe: Ange Postecoglou
Firmy a inštitúcie: Nottingham Forest
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk