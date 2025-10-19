Postecoglou vydržal na lavičke Nottinghamu len 40 dní, po prehre s Chelsea ho odvolali

Anglický futbalový klub Nottingham Forest prepustil trénera Angeho Postecogloua po tom, čo jeho tím v Premier League prehral doma s FC Chelsea hladko 0:3.
Pôsobenie Austrálčana v klube trvalo len 40 dní, čo je najkratšie obdobie, počas ktorého bol v tejto sezóne prepustený stály tréner v Premier League. Vlastník organizácie Evangelos Marinakis odišiel zo svojho miesta počas zápasu, čo naznačovalo blížiace sa rozhodnutie.
Klub na platforme X oznámil: „Po sérii sklamaní a zlých výkonov sme sa rozhodli okamžite ukončiť spoluprácu s trénerom Angem Postecogloum.“
Postecoglou bol v klube od 9. septembra a počas ôsmich zápasov nedosiahol ani jedno víťazstvo, v tabuľke Premier League jeho tím získal len jeden bod z piatich zápasov. Forest sú v priebežnom hodnotení na 17. mieste, len bod nad pásmom zostupu.
Klub hľadá už tretieho trénera v tejto sezóne po odchode Nuna Espírita Santa v úvode septembra. Postecoglou, ktorý bol prepustený z Tottenhamu po neúspešnej sezóne, pred zápasom s Chelsea vyhlásil, že ak dostane čas, vždy skončí s trofejou.
Zápas proti Chelsea bol pre trénera Forest smutnou bodkou za týmto angažmánom. Hostia aj bez viacerých hráčov dominovali a strelili tri góly. Po treťom góle „The Blues“ došlo k hromadnému odchodu domácich priaznivcov zo štadióna, kým Postecoglou sedel zamyslený na lavičke.