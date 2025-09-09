Prvá trénerská zmena v anglickej Premier League. Kto sa stal novým koučom Nottinghamu?

Austrálsky tréner Ange Postecoglou je pripravený na rýchly návrat do anglickej futbalovej Premier League ako nový kouč klubu Nottingham Forest, ktorý prepustil Portugalčana Nuna Espírito Santa.
Ten priviedol hráčov Forest k historickej účasti v európskych súťažiach po 30 rokoch, keďže klub skončil na 7. priečke v tabuľke Premier League 2024/2025. Stal sa však prvým koučom, ktorého odvolali v aktuálnej sezóne najvyššej anglickej futbalovej súťaže.
Dôvodom jeho prepustenia boli napäté vzťahy medzi koučom a majiteľom klubu – grécko-americkým miliardárom Evangelosom Marinakisom. Po prehre 0:3 v závere augusta s West Hamom sa klub rozhodol pre zmenu na trénerskom poste.
Postecogloua, ktorý v júni prišiel o pozíciu v Tottenhame Hotspur napriek celkovému triumfu v Európskej lige, by mali oficiálne predstaviť ako nového kouča v blízkej budúcnosti tak, aby nových uzverencov viedol už v sobotňajšom súboji proti londýnskemu Arsenalu.
Hráčom Forest momentálne patrí 10. miesto v hodnotení Premier League so štyrmi bodmi po troch zápasoch. Tréner Nuno ešte pred prepustením vyjadril obavy o transferovú politiku klubu a priznal zhoršenie vzťahov s majiteľom.
Marinakis a Nuno plánovali počas reprezentačnej prestávky riešiť svoje názorové rozdiely, no nakoniec klub zvolil novú cestu.
Postecoglou je známy svojím ofenzívnym štýlom, ktorý sa výrazne líši od opatrnej taktiky Nuna, ktorá priniesla úspechy v minulosti.
Klub verí, že Austrálčan dokáže zopakovať úspech v Európskej lige a pomôcť tímu Forest dosiahnuť ďalšie úspechy.