Nostalgia¿, dlho očakávaná expozícia z obdobia bývalého režimu, otvorila svoje dvere pre návštevníkov

Po sprístupnení zrekonštruovanej Mestskej veže a druhej najvyššej vyhliadkovej veže na Slovensku – Horné Lazy, ktoré sa neustále tešia vysokej návštevnosti zo strany verejnosti, pribudla v Brezne nová expozícia s názvom Nostalgia¿, ktorou sa návštevníci budú môcť prinavrátiť do čias minulých.

Expozícia sa nachádza priamo v centre mesta, na Námestí gen. M. R. Štefánika v priestoroch brány č. 2, hneď vedľa Mestského úradu. Jej podnázov dopĺňa výstižný slogan z obdobia bývalého režimu: ,,Česť práci a robote pokoj“. Okrem celkového účelu, ktorým je vytvoriť pre návštevníkov mesta i celého regiónu zaujímavý a atraktívny objekt, prináša verejnosti aj pridanú hodnotu, ktorou je nostalgický pohľad do minulosti s edukačnými prvkami.

Expozičné priestory sú rozdelené do dvoch podlaží – prízemie a prvé poschodie. Prízemie expozície s názvom ,,Aj také bolo Brezno“ prinesie návštevníkovi informačno-edukačnú formu zážitku, a to cez rôzne artefakty, obrazy a panely, ktoré u návštevníka vyvolajú akúsi spomienku na socialistickú dobu. Zároveň je našim cieľom priniesť aj jedinečný zážitok v podobe prepojenia histórie s modernou technikou, nakoľko sa chceme priblížili aj mladšej generácii, a preto sú súčasťou expozície aj dva interaktívne dotykové panely.

Tieto interaktívne panely majú podobu samostatne stojacích panelov s LED televíznou obrazovkou s možnosťou dotykového ovládania, súčasťou ktorej sú historické fotografie s textovými popismi. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE dopĺňa: ,,Panely majú plniť úlohu primárneho informačného prvku expozície, nakoľko im k tomu dopomôže aj ich popredné umiestnenie v úvodnej časti, hneď pri vstupe do expozície, čím sa verejnosť jediným dotykom prenesie do druhej polovici minulého storočia. Tým, že tento interaktívny panel plní informačnú funkciu, sa návštevníkom umožní absolvovať prehliadku aj bez prítomnosti sprievodcu s odborným výkladom.“

Umiestnenie interaktívnych panelov do expozície bolo možné vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE sumou 7 965 eur. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol: „Som veľmi rád, že mesto Brezno otvorilo expozíciu, ktorá prezentuje toto obdobie našej histórie. Môže to byť vnímané ako kontroverzná téma, ale myslím si, že národ by mal svoju minulosť poznať. Podporili sme vybavenie expozície interaktívnymi panelmi, pretože expozícia poskytuje priestor skúmať fakty a informácie, analyzovať ich a vyhodnocovať. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že dnes môžu slobodne hovoriť, čo si myslia, ale v nie tak dávnej minulosti by im za také konanie hrozilo napríklad nútené ukončenie štúdia, alebo aj väzenie. Na druhej strane, určite nám veľa predmetov v expozícií vyvolá úsmev na tvári, pretože nám pripomenú naše detstvo, či mladosť.“

Najväčším lákadlom Nostalgie¿ je zaručene dobovo zariadený byt na prvom poschodí, dotvorený doplnkami, ktoré sú typické pre dobu zo 70-tych až 80-tych rokov minulého storočia. Neoddeliteľnou súčasťou je kuchynská linka s historickými spotrebičmi a predmetmi dennej spotreby, rohová sedacia súprava, nábytková zostava s porcelánovým a skleným inventárom, čalúnená pohovka so sedadlami a konferenčným stolíkom, ako aj zázemie detskej izby s hračkami.

„Celú expozíciu sme sa snažili čo najviac zatraktívniť, na hlavne ju zaujímavou a pútavou formou priblížiť ako laickej verejnosti, tak aj mladšej generácii. Jej hlavnou myšlienkou a zároveň cieľom je, že sa všetci tí, čo prežili toto obdobie alebo o ňom počuli aspoň z rozprávania či čítania kníh, sami zamyslia a urobia názor na to, čo bolo dobre a čo naopak nie, čomu nasvedčuje aj náš otáznik v názve expozície. Najväčšiu radosť mám však z toho, že do priestorov nádvoria sa opäť vráti život, a to prostredníctvom novootvoreného Bistra pri MNV s príjemný posedením na terase a hracou zónou pre deti, ktoré sa, pevne verím, čo najskôr zaplnia smiechom, rozhovormi, potleskom či inými zvukmi vďaka vystúpeniam kultúrnych telies počas Breznianskeho kultúrneho leta. Verím, že si každý z nás príde na svoje,“ uviedol primátor Tomáš Abel a zároveň predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE.

OOCR REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s mestom Brezno a Mestským hotelom Ďumbier bude zabezpečovať pravidelné prehliadky historickej expozície, v stanovených otváracích časoch, ktoré návštevníci nájdu na webovej stránke www.horehronie.sk. Samotnú prehliadku jednotlivých výstavných exponátov si návštevníci môžu zatraktívniť aj vďaka interaktívnej hre ,,Ako sa žilo v časoch nie tak dávnych“, súčasťou ktorej je hrací plán s úlohami, ktoré sa odohrávajú v dobovo zariadenom byte. Návštevníka nabádajú k správnemu vyriešeniu rôzne indície, ktoré ho prevedú priestorom bytu a pomôžu mu vylúštiť hru, za čo návštevník získa aj nostalgickú odmenu. Hru si je možné rezervovať vopred cez rezervačný systém na spomínanej internetovej adrese.

