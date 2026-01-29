Nórsko kúpilo delostrelecké systémy s dlhým doletom za 1,65 miliardy eur, majú odstrašiť potenciálnych nepriateľov

Nórsko investuje približne 1,65 miliardy eur do raketových delostreleckých systémov s dlhým doletom od juhokórejskej spoločnosti Hanwha, oznámila vo štvrtok vláda v Oslo.
Kontrakt zahŕňa nákup šestnástich odpaľovacích zariadení a bližšie nešpecifikovaného množstva munície s dosahom až 500 kilometrov, uviedlo ministerstvo obrany. Súčasťou balíka je aj logistická podpora, výcvikové vybavenie a ďalšie podporné systémy.
Pripravuje sa Nórsko na vojnu? Domácnosti dostali listy o predbežnej rekvizícii majetku pre potreby armády
„Tento nákup posilní našu schopnosť vierohodne odstrašiť našich potenciálnych nepriateľov,“ povedal minister obrany Tore Sandvik, s tým že pre nórske ozbrojené sily ide o úplne nový typ výzbroje. Nórsko, ktoré je členským štátom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), má 198-kilometrov dlhú pozemnú hranicu s Ruskom.
Munícia do nových delostreleckých systémov sa má vyrábať v Poľsku, ktoré si objednalo takmer 300 rovnakých zariadení a dohodlo sa na ich lokálne výrobe.