Nórsko kúpilo delostrelecké systémy s dlhým doletom za 1,65 miliardy eur, majú odstrašiť potenciálnych nepriateľov

Kontrakt s juhokórejskou spoločnosťou Hanwha zahŕňa nákup šestnástich odpaľovacích zariadení a bližšie nešpecifikovaného množstva munície s dosahom až 500 kilometrov.
Nórsko investuje približne 1,65 miliardy eur do raketových delostreleckých systémov s dlhým doletom od juhokórejskej spoločnosti Hanwha, oznámila vo štvrtok vláda v Oslo.

Kontrakt zahŕňa nákup šestnástich odpaľovacích zariadení a bližšie nešpecifikovaného množstva munície s dosahom až 500 kilometrov, uviedlo ministerstvo obrany. Súčasťou balíka je aj logistická podpora, výcvikové vybavenie a ďalšie podporné systémy.

„Tento nákup posilní našu schopnosť vierohodne odstrašiť našich potenciálnych nepriateľov,“ povedal minister obrany Tore Sandvik, s tým že pre nórske ozbrojené sily ide o úplne nový typ výzbroje. Nórsko, ktoré je členským štátom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), má 198-kilometrov dlhú pozemnú hranicu s Ruskom.

Munícia do nových delostreleckých systémov sa má vyrábať v Poľsku, ktoré si objednalo takmer 300 rovnakých zariadení a dohodlo sa na ich lokálne výrobe.

