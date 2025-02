Nominácie na cenu Slnko v sieti sú zverejnené, dráma Vlny zabojuje o víťazstvo až v 14 kategóriách

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) zverejnila nominácie na ceny Slnko v sieti. Kým minulý rok bolo do kategórie Najlepší hraný film prihlásených 11 filmov, toho roku ich bolo až 14. O víťazstvo zabojujú filmy Ema a smrtihlav a Vlny. Najviac nominácií – až 14 – získala dráma Vlny. Celkovo bolo prihlásených rekordných 49 filmových a televíznych diel.

Do kategórie Najlepší hraný film tvorcovia prihlásili 14 filmov, do kategórie Najlepší dokumentárny film 15, do kategórie Najlepší animovaný film päť a do kategórie Najlepší televízny film/miniséria/seriál osem audiovizuálnych diel. Novinkou je kategória Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film, do ktorej tvorcovia prihlásili sedem diel. Národné filmové ceny Slnko v sieti sa podľa SFTA tešia stúpajúcemu záujmu, ktorý zrkadlí nárast filmovej a televíznej tvorby a jej kvality.

Dominantné nominácie

Dráma Vlny zaujala členov akadémie v kategóriách Najlepší hraný film, Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový strih, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia filmová hudba, Najlepšia scénografia, Najlepšie kostýmy, Najlepšie umelecké masky, Najlepšie vizuálne efekty, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Ema a smrtihlav získal nominácie v kategóriách Najlepší hraný film, Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia scénografia, Najlepšie kostýmy, Najlepšie umelecké masky, Najlepšie vizuálne efekty, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej aj vo vedľajšej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Snímka má tak spolu 12 nominácií.

Politická tematika

Sedem nominácií získal film Spiaci účet, ktorý zabojuje aj o ocenenie za Najlepší film. Podobne ako Vlny či Ema a Smrtihlav, aj táto snímka sa vysporiadava s našou minulosťou. Slovenská súčasná kinematografia, a teda aj filmy nominované na Slnko v sieti, tak intenzívne reagujú práve na naše viac či menej vzdialené doby a vysporiadavajú sa s traumami, ktoré v nich vznikli.

Príkladom sú aj filmy s politickou tematikou nedávnej slovenskej histórie, ktoré rozvírili spoločenské diskusie. Konkrétne politický thriller Vojna policajtov získal dve nominácie, a to v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej aj vo vedľajšej úlohe. Kontroverzný Miki zabojuje tiež v dvoch kategóriách, a to Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Najlepší dokumentárny film

Okrem kategórie Najlepší hraný film vzrástol aj počet prác prihlásených práve do kategórie Najlepší dokumentárny film, kde sa vyberalo z 15 projektov. Nominované sú tri dokumenty: Architektúra ČSSR 58-89, Prezidentka a Wishing on a Star. Film Wishing on a Star je nominovaný v ďalších 4 kategóriách, a to za Najlepšiu filmovú réžiu, scenár, kameru a strih. Film Prezidentka zabojuje aj v kategórii Najlepší filmový strih.

Slávnostné vyhlásenie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2024 sa uskutoční 16. apríla 2025 v priestoroch Slovenského rozhlasu. Organizátorom národných filmových ocenení Slnko v sieti je Slovenská filmová a televízna akadémia, spoluorganizátormi sú Slovenská televízia a rozhlas a Slovenský filmový ústav, partnerom je dafilms.sk a SOZA.