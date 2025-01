Extrémne nekorektná komédia Na plech s prehľadom valcuje české kiná, tie slovenské sa jej boja

Skupina Rómov variacich pervitín, nekompromisný štýl a humor až za hranicu ako v nedávnom hite Invalid. Kým film Martyho „Řezníka“ Pohla NA PLECH prilákal počas uplynulého víkendu v susednom Česku vyše 65 000 divákov a s veľkým odstupom kraľoval rebríčku návštevnosti kín, na Slovensku ho prevádzkovatelia mnohých kín odmietajú zaradiť do svojho programu. Tvorcovia preto pridávajú snímke nový podtitul: Iba v odvážnych kinách. Patrí to vaše medzi ne?

Už po prvom dni sa mu v Česku podarilo „zostreliť“ aj hit Top Gun: Maverick, ktorý otváral s 12 875 divákmi. Od minulého štvrtka do nedele navyše tvorili návštevníci filmu Na plech celú tretinu všetkých ľudí, ktorí do českých kín prišli, a mnoho multikín v reakcii na mimoriadny záujem zaraďovalo ďalšie projekcie. Snímka Martyho Pohla sa tak v českom filme postarala o najväčšie otvorenie od minuloročnej premiéry Vĺn režiséra Jiřího Mádla, ktoré počas úvodného víkendu videlo 72 660 divákov a do kín ho uviedla distribučná spoločnosť Bontonfilm. Na plech videlo za prvý týždeň už 91 187 divákov.

Foto: Bontonfilm

Ako poďakovanie fanúšikom sa režisér Marty Pohl a tvorcovia svojráznej komédie Na plech rozhodli zverejniť rovnomenný videoklip od kapely Churaq Clique, ktorej hudba vo filme zaznieva. Ide pritom o pieseň rovnako ráznu ako komédia samotná, napokon sami sa o tom môžete presvedčiť tu. „Videoklip mal byť pôvodne len súčasťou decembrového vianočného pásma Život nie je krásny, zostaveného z Martyho starších filmov, ale záujem divákov a ich ohlasy nás prinútili zverejniť ho,“ hovorí producent Pavel Vácha.

Snímka má aktuálne za sebou aj úspešnú slovenskú premiéru. Konala sa včera večer v jednom z bratislavských kín a zúčastnili sa na nej obľúbený hudobník Branislav „Vec“ Kováč, úspešný automobilový pretekár Maťo Homola, bývalá krasokorčuliarka a účastníčka Ruže pre nevestu Mirka Hriňáková či slovenský DJ a spevák Škrupo. Publikum počas premietania neskrývalo nadšenie a na konci venovalo tvorcom potlesk. Film má vďaka svojmu jedinečnému štýlu a špecifickému humoru priazeň aj na filmovej databáze csfd.cz, kde získal hodnotenie 82 %. Komédiu Na plech uvedú odvážne slovenské kiná od 6. 2. 2025. Ak chcete, aby film uviedlo aj to vaše, obráťte sa priamo na svojho kinára.

Foto: Bontonfilm

O filme

Pripečený film Martyho Pohla poníma osobitým spôsobom príbeh Marka, ktorý po dokončení vysokoškolských štúdií vstupuje do života. Zažíva veľa nevšedných dobrodružstiev, aby nakoniec dospel k poznaniu, že to najdôležitejšie je rodina. Vo svojom zamestnaní dostáva na starosť veľmi ambiciózny projekt, ale v osobnom živote má nečakané problémy. Keď na chodbe domu nájde batoh a snaží sa ho poctivo vrátiť, je zadržaný inšpektorom, ktorý ho nezavrie do väzenia, ale prinúti k spolupráci. Marek sa tak musí votrieť do priazne troch bratov, ktorí v byte o poschodie vyššie varia pervitín. Plne pritom využíva svoje znalosti z vysokej školy ekonomickej a drogový obchod len kvitne. Spolužitie so súrodencami Grundzovými prináša množstvo humorných, ale aj napínavých okamihov. Diváka nielen strhne dej, ale súčasne sa dozvie množstvo zaujímavých faktov z blízkej i vzdialenejšej histórie.

Marty Pohl

Celovečerným debutom Martyho Pohla bol film Párty Hárder: Summer Massacre, ktorý nadväzoval na jeho senzáciu na YouTube, kultový Párty Hárd. Párty Hárder videlo v kinách vyše šesťdesiattisíc divákov a následne žal úspechy pri uvedení na VOD platformách, na Netflixe zaznamenal viac ako pol milióna prehratí.

Marty Pohl sa okrem réžie venuje tvorbe kreslených vtipov Martyho frkov a pod alter egom Řezník pôsobí na hudobnej scéne. Po počiatočných kontroverziách, keď ho v roku 2013 vylúčili z ankety Český slávik, sa v brandži plne etabloval a cenu o niekoľko rokov neskôr skutočne dostal. Potom, čo sa mediálne naťahoval s populárnou speváčkou Monikou Bagárovou, získal jeho letný hit „Děvky musej škemrat“ všeobecné uznanie.

