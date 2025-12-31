Nočné ruské útoky v Odeskej oblasti zranili štyroch civilistov vrátane bábätka

Nočné ruské útoky v Odeskej oblasti v stredu zranili štyroch ľudí vrátane troch detí, oznámila mestská vojenská administratíva. „Drony zaútočili na obytnú, logistickú a energetickú infraštruktúru nášho regiónu,“ uviedol šéf oblastnej správy na sociálnej platforme Telegram.
Podľa šéfa mestskej vojenskej správy Serhija Lysaka utrpeli zranenia deti vo veku osem a 14 rokov a sedemmesačné bábätko. Zranený bol aj 42‑ročný muž, ktorý je vo „vážnom stave“.
Rusko zintenzívňuje svoje útoky na Ukrajinské ciele po tom, ako Kremeľ v pondelok obvinil Kyjev z útoku na rezidenciu prezidentaVladimira Putina. Hoci o útoku nepredložil žiadne dôkazy, označuje ho za akt štátneho terorizmu a „osobný útok na Putina“.
Ide o klamstvo, hovorí Sybiha na margo údajného útoku na Putinovu rezidenciu
Ukrajinskí predstavitelia vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského to označujú za „totálny výmysel“, ktorým sa Moskva podľa nich snaží podkopať medzinárodné snahy o ukončenievojny na Ukrajine.