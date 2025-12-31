Nočné ruské útoky v Odeskej oblasti zranili štyroch civilistov vrátane bábätka

Podľa šéfa mestskej vojenskej administratívy Serhija Lysaka utrpeli zranenia deti vo veku osem a 14 rokov a sedemmesačné bábätko.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Rusko, Ukrajina, vojna
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Nočné ruské útoky v Odeskej oblasti v stredu zranili štyroch ľudí vrátane troch detí, oznámila mestská vojenská administratíva. „Drony zaútočili na obytnú, logistickú a energetickú infraštruktúru nášho regiónu,“ uviedol šéf oblastnej správy na sociálnej platforme Telegram.

Podľa šéfa mestskej vojenskej správy Serhija Lysaka utrpeli zranenia deti vo veku osem a 14 rokov a sedemmesačné bábätko. Zranený bol aj 42‑ročný muž, ktorý je vo „vážnom stave“.

Rusko zintenzívňuje svoje útoky na Ukrajinské ciele po tom, ako Kremeľ v pondelok obvinil Kyjev z útoku na rezidenciu prezidentaVladimira Putina. Hoci o útoku nepredložil žiadne dôkazy, označuje ho za akt štátneho terorizmu a „osobný útok na Putina“.

Ukrajinskí predstavitelia vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského to označujú za „totálny výmysel“, ktorým sa Moskva podľa nich snaží podkopať medzinárodné snahy o ukončenievojny na Ukrajine.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
27 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Vladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Civilné obete detské obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk