Nočné ruské útoky na Ukrajine zabili šesť osôb, pokračovali aj údery na energetickú infraštruktúru

Energetická spoločnosť DTEK oznámila, že jej zariadenia utrpeli „mimoriadne vážne“ poškodenie. „Oprava a obnovenie prevádzky potrvá veľmi dlho,“ uviedla firma.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Russia Ukraine War
Následky ruského útoku v Odese zo štvrtka 12. februára 2026. Foto: AP Photo/Michael Shtekel
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Šesť ľudí zahynulo pri nočných ruských útokoch naprieč Ukrajinou, ktoré zasiahli prístavné mesto Odesa aj energetickú infraštruktúru, oznámili v piatok ukrajinské úrady.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko vypálilo jednu raketu a nasadilo 154 dronov, pričom časť z nich sa ešte v piatok ráno nachádzala v ukrajinskom vzdušnom priestore.

V Kramatorsku zahynuli vo štvrtok večer traja muži a chlapec. Ukrajinský ombudsman spresnil, že medzi obeťami boli 19‑ročné dvojčatá a ich osemročný brat. „Zisťujeme konečné následky ruského teroru,“ uviedol šéf miestnej vojenskej správy Oleksandr Hončarenko.

V Záporožskej oblasti, ktorú si Moskva nárokuje ako súčasť Ruska, zahynul pri útoku dronom 48‑ročný muž, informovali záchranné zložky.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Najväčšie škody hlásia z Odesy, kde pri útoku na prístavnú infraštruktúru zomrela jedna osoba. Energetická spoločnosť DTEK oznámila, že jej zariadenia utrpeli „mimoriadne vážne“ poškodenie. „Oprava a obnovenie prevádzky potrvá veľmi dlho,“ uviedla firma.

Približne 300-tisíc obyvateľov mesta je po nočných útokoch z predchádzajúceho dňa bez dodávok vody.

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
31 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Oleksandr Hončarenko
Okruhy tém: energetická infraštruktúra Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk