Nočné ruské útoky na Ukrajine zabili šesť osôb, pokračovali aj údery na energetickú infraštruktúru

Šesť ľudí zahynulo pri nočných ruských útokoch naprieč Ukrajinou, ktoré zasiahli prístavné mesto Odesa aj energetickú infraštruktúru, oznámili v piatok ukrajinské úrady.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko vypálilo jednu raketu a nasadilo 154 dronov, pričom časť z nich sa ešte v piatok ráno nachádzala v ukrajinskom vzdušnom priestore.
Radšej žiadna ako zlá. Mierová dohoda musí priniesť dôstojný mier a bezpečnostné záruky, vraví Zelenskyj
V Kramatorsku zahynuli vo štvrtok večer traja muži a chlapec. Ukrajinský ombudsman spresnil, že medzi obeťami boli 19‑ročné dvojčatá a ich osemročný brat. „Zisťujeme konečné následky ruského teroru,“ uviedol šéf miestnej vojenskej správy Oleksandr Hončarenko.
V Záporožskej oblasti, ktorú si Moskva nárokuje ako súčasť Ruska, zahynul pri útoku dronom 48‑ročný muž, informovali záchranné zložky.
Najväčšie škody hlásia z Odesy, kde pri útoku na prístavnú infraštruktúru zomrela jedna osoba. Energetická spoločnosť DTEK oznámila, že jej zariadenia utrpeli „mimoriadne vážne“ poškodenie. „Oprava a obnovenie prevádzky potrvá veľmi dlho,“ uviedla firma.
Približne 300-tisíc obyvateľov mesta je po nočných útokoch z predchádzajúceho dňa bez dodávok vody.