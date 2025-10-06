Nitra vyhrala siedmy zápas za sebou, Slovan šiesty, ale potreboval predĺženie proti Popradu - VIDEO

Deviate kolo najvyššej slovenskej hokejovej súťaže prinieslo šesť tesných zápasov s jednogólovým víťazstvom niektorého zo súperov.
Dvakrát muselo o víťazovi rozhodnúť až predĺženie. Vedúca Nitra doma zdolala Zvolen 3:2 a po siedmom víťazstve v neprerušenej sérii sa vyhrieva na čele s dvojbodovým náskom pred Slovanom a Žilinou.
Tesné, ale cenné
„Cenné, aj keď ďalšie tesné víťazstvo. Druhý zápas sme hrali piati proti šiestim, lebo sa nám nepodarilo odskočiť na viac gólov. Prežívali sme to až do konca. Pocity z výkonu sú dobré, aj keď musím uznať, že na konci mali hostia viacero dobrých šancí. Brankár Patrikainen boli dnes proti,“ vravel Ivan Švarný, asistent trénera HK Nitra na klubovom webe.
Poprad bojoval, ale nevyhral
Divoký zápas plný gólov a zvratov sa hral v Bratislave. V tabuľke druhý Slovan po šiestich minútach viedol nad posledným Popradom 2:0, ale do konca prvej tretiny prehrával 2:3.
V prostrednej časti domáci otočili na 5:3, ale v tretej tretine hostia aj zásluhou dokonaného hetriku kapitána Adama Cracknella vyrovnali. V predĺžení najprv strelil gól obranca Popradu Oldrich Kotvan, ale nebol uznaný pre hru rukou.
Posledný má kvalitu
Napokon o dvoch bodoch pre favorita rozhodol dvojgólový Ryan O´Connor necelú sekundu pred koncom predĺženia. Dva góly strelil aj domáci kapitán Tomáš Marcinko.
„To, že bol Poprad na poslednom mieste, sme v šatni neriešili. Nemyslím si, že by niekto z chalanov súpera podcenil. Práve naopak, Poprad má skvelý tím a kvalitných hráčov. Postavenie v tabuľke nezodpovedá ich kvalitám,“ uviedol Marcinko, cituje ho denník Šport.
„Bol to bláznivý zápas. Ľudia si zrejme prišli na svoje, pretože toľko gólov nevideli poriadne dlho. Našťastie, ten posledný sme strelili my,“ dodal Marcinko.
Ďalšie tesné výsledky
Predlženie sa hralo aj v Trenčíne, kde prekvapujúco uspel Liptovský Mikuláš 2:1. V 63. min rozhodol o dvoch bodoch pre Liptákov Xavier Cormier piatym gólom v sezóne. Liptovský Mikuláš sa vyšvihol na piatu priečku pred Košice a Trenčín.
Rovnaký výsledok, ale v riadnom hracom čase, sa zrodil v Michalovciach. Zaplnený zimný štadión (vstup bol zdarma) videl iba jeden gól v bránke hostí, ale tí odpovedali dvoma. Víťazný gól Žiliny strelil Ryder Korczak desať minút pred koncom tretej tretiny v presilovke. Bol už jeho piaty v sezóne.
Bartovič chválil
„Mali sme od začiatku výborný pohyb, v útoku sme sa dobre rotovali. Zápas sme mohli rozhodnúť aj skôr, v druhej tretine sme mali k dispozícii dva nájazdy. Zahrali sme veľmi dobre aj v strednom pásme, nehrali sme žiadny náhodný systém. Všetko bolo podporené aj výborným výkonom Connora LaCouvéeho v bránke,“ skonštatoval tréner Žiliny Milan Bartovič na klubovom fejsbuku.
Myklucha žiaril
Aj ďalšie dva zápasy na východe sa skončili jednogólovým rozdielom, ale iba raz sa radovali domáci. Spišská Nová Ves zdolala Prešov 2:1 výstavným gólom Mathiasa Laferriera a Košice doma prehrali s Banskou Bystrickou 2:3. V tomto zápase sa víťazným gólom a dvoma asistenciami zaskvel útočník Bystričanov Oleksij Myklucha.