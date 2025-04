Nitra sa chcela biť, ale Košice cúvali. Stačilo im víťazstvo v zápase, Ceman chválil rozhodcu Stana - VIDEO

Ak hokejisti Košíc strelia prvý gól v zápase play-off, sú prakticky neporaziteľní. S výnimkou prvého duelu štvrťfinálovej série proti Trenčínu Košičania stále zvíťazili v zápase, v ktorom viedli 1:0.

Už po desiaty raz sa to podarilo aj v utorok v Nitre, kde „oceliari“ zdolali „Corgoňov“ 4:1 a vo finále play-off sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Séria pokračuje v stredu od 18.00 h opäť v Nitre.

Bez Bučeka aj bez tempa

Nitre v prvom domácom súboji a celkovo treťom finálovom chýbal zranený kanonier Samuel Buček a s prestavanými útokmi nepodala optimálny „play-off“ výkon.

„Mám pocit, že Nitra sa počas celého zápasu nedostala do optimálneho tempa a nastavenia,“ glosoval v pozápasovom štúdiu JOJ Šport Rostislav Čada, bývalý tréner Košíc.

Na úvodný gól Bretta Pollocka prakticky ihneď odpovedal Miloš Bubela, ale to bolo zo strany domácich gólovo všetko. Keď majster elegantných kľučiek Olivier Archambault poslal v 13. min Košice znova do vedenia, hostia mali hru pevne v rukách.

Dôležitý gól na 3:1

V druhej tretine gól nepadol, hoci Nitra zatlačila Košice a mohla vyrovnať. V 46. min však nitrianska defenzíva vyrobila sériu chýb a na konci bol gól Tomáša Mikúša na 3:1. Ako sa to udialo?

Na začiatku Tomáš Hrnka ľahkovážne prišiel o puk pri výjazde z obranného pásma, potom obranca Košíc Eduard Šedivý udržal puk v útočnom pásme, cez Mária Luntera ho posunul na Michala Chovana a kapitán Košíc bez rozmýšľania našiel voľného Mikúša pred bránkou Nitry. Toho Mikúša, ktorého nedôsledne bránil Dávid Okoličány.

„Vedenie 2:1 je v hokeji vrtkavé. Sme radi, že sme dali gól na 3:1, upokojili sme sa a vedeli sme si to postrážiť do konca zápasu,“ uviedol Tomáš Mikúš do mikrofónu JOJ Šport.

Bitky v závere

V tretej tretine si Košičania dvojgólový náskok skutočne postrážili a v záverečnej minúte pridali aj gól do prázdnej bránky z hokejky Patrika Lampera. Potom sa ešte klzisko nitrianskeho zimného štadióna zmenilo na bojisko.

Domáci útočník Tomáš Hrnka sa pobil s obrancom Košíc Blakom Parlettom a obranca Nitry Matej Bača zasa vyzval na pästný súboj Filipa Krivošíka z Košíc. Ten sa síce biť nechcel, ale čo-to od skúseného Hrnku utŕžil. Všetci aktéri s výnimkou Krivošíka dostali tresty na 5 minút plus do konca zápasu a je možné, že dostanú aj ďalšie po zasadnutí Disciplinárnej komisie SZĽH.

Ešte aj Bajtek

Na nitrianskej strane zasvietila ešte jedna „päťka“ pri mene Filip Bajtek, ktorý už v pokračujúcej hre napadol pri mantineli Patrika Rogoňa. Nitra bitkami v závere akoby chcela vyslať signál Košiciam, že séria sa ešte zďaleka nekončí a v stredu sa hotuje vyrovnať na 2:2.

„Hráči to tak cítili na ľade. Rozhodli sa, že to pojmú týmto spôsobom a boli z toho nejaké bitky. Čo sa stalo, to sa stalo, čo k tomu povedať?,“ stroho komentoval tréner Nitry Andrej Kmeč.

Ceman chválil hráčov aj rozhodcu

Tréner Košíc Dan Ceman bol spokojný s výkonom svojho tímu v prvej polovici zápasu a neskôr aj od stavu 3:1. Vyzdvihol aj dobrú disciplínu, keďže na trestnej lavici bol s výnimkou záverečných bitiek len jeden košický hráč Mislav Rosandič.

„Som spokojný, ako sme to zvládli aj po tejto stránke. My sme mali jedného vylúčeného, Nitra dva tresty až do toho šialeného záveru. Rozhodca Peter Stano zbytočne nevylučoval a nechal hráčov rozhodnúť zápas v hre piatich proti piatim. Presne tak chcem, aby sa pískalo,“ pochvaľoval si Dan Ceman pre JOJ Šport.

Čím menej vylúčení…

Názor na príkladnú košickú disciplínu pridal aj Tomáš Mikúš:

„Čím menej vylúčení máme a rotujeme všetky štyri päťky, tým lepšie pre nás. Sme radi, že sa nám podarilo udržať disciplínu a nebyť vylučovaný. Bol to jeden z pilierov nášho úspechu.“