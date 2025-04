Pre Fehérváryho sa sezóna skončila predčasne. Slovenský bek má za sebou už aj operáciu

Pre slovenského hokejového obrancu Martin Fehérváryho sa aktuálne sezóna skončila predčasne. Dvadsaťpäťročná stálica tímu Washington Capitals si totiž v závere základnej časti kanadsko-americkej NHL poranila koleno, ktoré si vyžiadalo operačný zákrok.

Operácia bola úspešná

O zdravotnom stave rodáka z Bratislavy informoval klub na svojom oficiálnom webe. „Fehérváry včera absolvoval úspešnú chirurgickú procedúru na reparáciu menisku a vynechá zvyšok play-off.“ Martin sa zranil v predposlednom kole základnej časti na ľade New Yorku Islanders (3:1).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kouč Spencer hovorí o významnej strate

„Je to obrovská strata pre náš tím, naozaj mi je ho ľúto. Je totiž neospevovaný hrdina nášho tímu,“ povedal na adresu slovenského zverenca kouč Spencer Carbery , ktorý priviedol v základnej časti Capitals k vedúcej priečke vo Východnej konferencii. „Ak poznáte Washington Capitals, pohybujete sa okolo nášho tímu a sledujete ho, tak viete, že je to niekto, komu zvyšok hokejového sveta pravdepodobne nevenuje veľkú pozornosť, no je významnou súčasťou nášho mužstva,“ doplnil tréner.

Na snímke Alexander Ovečkin a Martin Fehérváry v dresoch Washingtonu Capitals. Foto: SITA(AP Photo/Nick Wass

Správne vykročenie do vyraďovačky

Hokejisti z hlavného mesta USA majú za sebou už i úvodný duel play-off. Triumfovali v ňom 3:2 po predĺžení nad Montrealom Canadiens, v ktorého dres si oblieka ďalší slovenský korčuliar Juraj Slafkovský. Súboj rozhodol v 63. minúte rekordný strelec histórie profiligy Alexander Ovečkin.