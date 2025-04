Prešov delí už len krôčik od návratu do extraligy. Nad Skalicou vedie vo finále 3:1 na zápasy

Odvážny predsezónny cieľ prešovských hokejistov je už takmer splnený. Hráči HC Prešov na Veľkonočný pondelok vyhrali v Skalici 5:3 a vo finále play-off Tipos SHL vedú už 3:1 na zápasy.

Znamená to, že štvrtkový súboj číslo 5 v Prešove môže rozhodnúť nielen o víťazovi druhej najvyššej súťaže, ale aj postupujúcom do extraligy.

Po dvoch prehrách v Prešove (0:4 a 3:6) Skalica triumfom 4:1 na domácom ľade znížila stav finále na 1:2. Záhoráci sa hotovali aj na vyrovnanie, ale nepodarilo sa im to.

Za stavu 2:2 vo štvrtom súboji a druhom domácom pre Skalicu strelili Prešovčania v tretej tretine tri góly. Zásluhou Mateja Paločka, Olivera Jokeľa a Vladislava Leščenka do prázdnej bránky odskočili na 5:2. Presilovkový gól domáceho obrancu Michala Nováka mal už len kozmetický účinok.

„Dobre sme zareagovali na prvý zápas v Skalici a nastúpili sme koncentrovaní. Hrali sme poctivý hokej šesťdesiat minút a dnes sme si zaslúžili vyhrať,“ vyhlásil asistent trénera Prešova Marek Zagrapan.

„Zlomovým momentom bola situácia pred koncom prostrednej časti hry, keď sme išli dvaja na brankára a nedali sme gól. Mohli sme odskočiť na 3:2 a možno by bol ďalší priebeh iný. Upozorňovali sme hráčov, že v tretej tretine to bude o jednej chybe. Bohužiaľ, urobili sme ju my. Potom sme ešte v presilovke, v ktorej sme si mohli pomôcť, inkasovali ďalší gól a tam sa zápas definitívne zlomil,“ skonštatoval Juraj Jurík starší, tréner Skalice.

O návrate do extraligy po dvoch rokoch môže Prešov rozhodnúť vo štvrtok 24. apríla. Hrá sa od 18.00 h.