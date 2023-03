Niké pokračuje v podpore malého futbalu. Vybrané zápasy budú aj na Niké TV!

Pokračovanie spolupráce prináša aj nové výhody, ktoré ocenia všetci fanúšikovia tohto čoraz populárnejšieho športového odvetvia.

Niké a malý futbal sú v spojení od roku 2020. Doterajšia spolupráca priniesla viacero zaujímavých projektov, ktoré zvýšili popularitu malého futbalu. Určite najviac rezonujú v pamäti športovej verejnosti vlaňajšie Majstrovstvá Európy hrané v košickej Steel Aréne. No pozornosť pútajú aj ďalšie podujatia ako národná liga v malom futbale známa ako Niké Superliga. Pod hlavičkou Niké sa konajú Majstrovstvá Slovenska, či Winter Cup, ale aj najväčšia liga v malom futbale na Slovensku Niké TOP liga.

„Sme veľmi radi, že pokračujeme v spolupráci s malým futbalom. Pri tomto odvetví smerujú naše investované peniaze pre bežných ľudí. Hrajú ho po práci, vo voľnom čase. Pestujú v sebe športového ducha, myslia na zdravý životný štýl. Zároveň ale treba povedať, že za týmto športom stoja ambiciózni ľudia. Rôznymi podujatiami ho popularizujú, umožňujú bežnej verejnosti zúčastniť sa medzinárodných konfrontácií. Vlani zorganizovali skvelý európsky šampionát. Teší ma, že Niké bola pri tom. Verím, že nás čakajú ďalšie atraktívne projekty,“ prezradil Ing. Roman Berger, výkonný riaditeľ Niké.

Z predĺženia spolupráca má radosť aj prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik:„Som veľmi rád, že sme sa s našim generálnym partnerom – stávkovou spoločnosťou Niké dohodli na predĺžení spolupráce. Počas tej doterajšej sme spolu vymysleli a zrealizovali veľké množstvo spoločných projektov, ktoré sa tešili veľkej popularite malofutbalovej obce. Samozrejme tým najväčším boli minuloročné Majstrovstvá Európy, ktoré boli práve aj vďaka Niké, najvydarenejším podujatím v malom futbale v histórii. Verím, že sa nám na tieto spoločné úspechy podarí nadviazať a budeme spolu naďalej prinášať hráčom a fanúšikom nezabudnuteľné momenty spojené s malým futbalom.“

Výsledkom predĺženia spolupráce je, že významnejšie zápasy sa dostanú do programu Niké TV. Naživo si fanúšikovia malého futbalu budú môcť pozrieť nielen súboje reprezentácie, či duely play-off z Majstrovstiev Slovenska, či Winter Cupu, ale aj všetky konfrontácie národnej ligy Niké Superligy. „Všetky zápasy budú v HD kvalite a so slovenským komentárom. Malý futbal tak pribudol do programu Niké TV k takým športom ako 2. futbalová liga, Slovenská hokejová liga, či stretnutia z najvyšších súťaží z basketbalu, volejbalu, hádzanej alebo šípkarské konfrontácie,“ dodal výkonný riaditeľ Niké.

Prvé súboje z malého futbalu si môžu fanúšikovia pozrieť na Niké TV už v utorok (14.3.). Na programe sú stretnutia Niké Superligy. Sledujte TU!

Informačný servis