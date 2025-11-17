Nigéria nebude na MS 2026. Jej tréner obvinil súperov z Konžskej DR, že používali „voodoo“ - VIDEO

Tréner nigérijskej futbalovej reprezentácie Éric Chelle obvinil tím Konžskej demokratickej republiky z praktizovania „voodoo“ po tom, čo jeho tím v nedeľňajšom finále africkej baráže prišiel o šancu kvalifikovať sa na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike.
Finále afrického play-off v marockom Rabate sa skončilo remízou 1:1. V jedenástkovom rozstrele mali viac šťastia hráči Konžskej DR a zabezpečili si miesto v interkontinentálnej baráži, ktorá sa uskutoční v marci budúceho roka v Mexiku.
Po zápase Chelle povedal novinárom, že člen tímu Konžskej DR „robil voodoo, zakaždým, zakaždým, zakaždým“. Niekdajší malijský reprezentant priznal, že ho to znervózňovalo.
Chelle povedal, že videl člena súperovho tímu mávať rukou, akoby niečo kropil alebo triasol. „Neviem, či to bola voda alebo niečo podobné,“ podotkol.
Nigéria, africký futbalový gigant, sa nachádza v svetovom rebríčku o 19 miest nad Konžskou DR a pred zápasom bola favorit. Mužstvu „Super Eagles“ sa nepodarilo postúpiť na MS druhýkrát po sebe. Od debutu v roku 1994 v USA sa doteraz nikdy nestalo, že by Nigéria vynechala dva svetové šampionáty po sebe.
Konžská DR sa dosiaľ jediný raz zúčastnila na MS v roku 1974. Vtedy sa ešte táto krajiny bohatá na nerastné suroviny volala Zair.