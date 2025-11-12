Bojkot futbalistov Nigérie pred barážou na MS. Pokiaľ im nevyplatia bonusy, nenastúpia na zápas

V roku 1996, keď sa Nigéria pripravovala na obhajobu titulu v Africkom pohári národov (AFCON) v Južnej Afrike, sa šírilo príslovie, že „jedinou krajinou, ktorá môže zastaviť Nigériu, je Nigéria“.
Aktuálne sa však tento výrok zmenil na „sebazničenie“. Len deň pred dôležitým semifinálovým zápasom africkej kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026 proti Gabonu sa celý tím vrátane funkcionárov rozhodol bojkotovať tréning v Maroku pre nevyriešené otázky týkajúce sa nevyplatených bonusov a odmien.
Zdroje webu ESPN uviedli, že všetci aktéri majú nevyplatené bonusy ešte z roku 2019, vrátane tých z minuloročného turnaja AFCON, kvalifikácie na ďalší takýto turnaj a prebiehajúcej kvalifikácie na svetový šampionát.
Prebiehajú rokovania
Kapitán Nigérie William Troost-Ekong na sociálnej sieti uviedol: „Akonáhle sa nájde riešenie, budeme prví, ktorí to potvrdia. Všetko, čo chceme a naďalej robíme, je sústrediť sa na veľké zápasy, ktoré nás čakajú.“
Prezident nigérijskej futbalovej federácie (NFF) Ibrahim Musa Gusau je momentálne v Maroku, kde prebieha baráž štyroch afrických družstiev, a podľa správ rokuje s hráčmi, ale ešte v utorok (11.11.) večer nebolo dosiahnuté žiadne riešenie.
Zdroj z NFF povedal ESPN, že problém bol eskalovaný: „Postúpili sme ho na najvyššie vládne úrovne a dúfame, že čo najskôr nájdeme dlhodobé riešenie.“
Problémy boli aj v minulosti
S potenciálne rozhodujúcim duelom tak nemohlo ísť o horšie načasovanie. Utorok mal byť pre trénera Erica Sekou Chelleho prvou príležitosťou trénovať s kompletným kádrom.
Bojkot znamená, že v najlepšom prípade bude mať k dispozícii len jeden kompletný tréning predtým, ako vo štvrtok 13. novembra postaví svojich hráčov na ihrisko. V najhoršom prípade zase žiadny.
V roku 1996 vyhrala Nigéria olympijské zlato, hoci mala problémy s bonusmi. Na MS 2014 riešili podobnú situáciu. Počas aktuálnej kvalifikácie sa „Super Eagles“ povzniesli nad spory o bonusy a bojkoty tréningov, aby na ihrisku dosiahli výsledky.
Kouč Chelle môže počítať s útočnou potenciou rozbehnutého Victora Osimhena, ktorého 29 gólov v 44 zápasoch za nigérijský seniorský národný tím ho posunulo na cestu k legendárnemu statusu.
Duel sa bude hrať vo štvrtok od 17.00 h na neutrálnej pôde v Maroku. Druhé semifinále obstarajú futbalisti Kamerunu a Demokratickej republiky Kongo. Alebo sa prvé uvedené stretnutie pre bojkot skontumuje v prospech Gabonu?