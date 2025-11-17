Maďarsko zažilo „najhoršiu nočnú moru“. Sen o majstrovstvách sveta sa rozplynul v 96. minúte

Maďarskí futbalisti sa po desiaty raz v rade nepredstavia na majstrovstvách sveta. Mužstvo talianskeho trénera Marca Rossiho nezvládlo nedeľňajší záverečný duel kvalifikačnej skupiny proti Írsku. Doma v Budapešti stačilo Maďarom neprehrať, aby si zabezpečili miestenku v baráži. Ešte desať minút pred koncom viedli 2:1, no nakoniec prehrali 2:3.
Postavou duelu pred 60-tisíc divákmi bol írsky kanonier Troy Parrott. Zaznamenal hetrik, pričom víťazný gól strelil v 96. minúte v doslova klinickom čase, keď írsky brankár Caoimhín Kelleher pri poslednej akcii zápasu nakopol loptu do maďarskej šestnástky.
Hetrik pred očami mamy
„Prepáčte, ale teraz som naozaj dojatý. Ale toto sú slzy radosti,“ povedal Parrott pri mikrofóne televízie RTÉ Sport. Z 23-ročného útočníka holandského Alkmaaru sa v priebehu niekoľkých dní stal svetovo uznávaný útočník, keďže vo štvrtok dvomi gólmi rozhodol o triumfe Írska nad Portugalskom (2:0). Prakticky sám tak vystrieľal Írsku účasť v baráži.
FT: 🇭🇺 2-3 🇮🇪
An emotional Troy Parrott reacts to securing a play-off place for Ireland in Budapest.
‚This is why we love football because things like this can happen… I love where I’m from, my family are here, this means the world to me.‘
📺 @rte2@rteplayerpic.twitter.com/JnWcRdmt4b
— RTÉ Sport (@RTEsport) November 16, 2025
„V Budapešti bola medzi írskymi fanúšikmi aj moja mama, ktorá je na mňa určite veľmi hrdá. Po zápase proti Portugalsku som povedal, že to bolo ako zo sna, ale dnes… Stále tomu nemôžem uveriť. Nezažil som lepší zápas. Celé je to ako z rozprávky,“ dodal Parrott.
Íri sa ostatný raz predstavili na vrcholnom podujatí v roku 2016 na ME vo Francúzsku. Na svetovom šampionáte naposledy hrali v roku 2002 v Japonsku a Kórejskej republike. Maďari čakajú na účasť na „mundiale“ od roku 1986 a budú musieť minimálne do roku 2030.
Poriadne krutý futbal
Proti Írom dvakrát viedli po góloch Dániela Lukácsa a Barnabása Vargu, ale keď Parrott v 80. minúte vyrovnal na 2:2, nečakane prestali hrať a stiahli sa do defenzívy. „Neviem, čo sa pokazilo, pretože všetci to veľmi chceli, všetci podali veľmi dobrý výkon. Do tretieho gólu Írska to išlo všetko podľa plánu. Toto je tá najhoršia nočná mora,“ povedal podľa Nemzeti Sport maďarský stredopoliar Alex Tóth.
Kapitán domácich Dominik Szoboszlai sa zmohol len na niekoľko slov. Keď dostal otázku, ako veľmi bolí srdce po takejto prehre, odvetil: „Veľmi.“ Pri konštatovaní redaktora, že futbal je niekedy poriadne krutý, skonštatoval: „Áno, vyzerá to tak.“