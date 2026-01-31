Nie je koniec, kým nie je koniec. Vonnová nevzdáva svoj olympijský sen napriek zraneniu - VIDEO

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nevzdáva sen o účasti na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo napriek tomu, že sa v piatok zranila pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane.
Už 41-ročná veteránka prišla o kontrolu na lyžami v jednej zo zákrutu v hornej časti trate a skončila v bezpečnostnej sieti, pričom si poranila ľavé koleno. Po incidente síce zišla kopec sama, no zjavne s bolesťou a niekoľkokrát sa zastavila, spod svahu ju vrtuľníkom odviezli na lekárske vyšetrenie do nemocnice.
Zjazd žien v Crans Montane zrušili po páde troch pretekárok, Vonnová si poranila ľavé koleno - VIDEO
Na sociálnych sieťach uviedla, že situáciu konzultuje s lekármi a tímom a pokračuje v ďalších vyšetreniach. Vyjadrila presvedčenie o návrate s tvrdením, že „nie je koniec, kým nie je koniec“.
Tréningové jazdy žien na olympijský zjazd sú v Cortine naplánované na 5. až 7. februára, pričom pre účasť v súťaži pod piatimi kruhmi je potrebné absolvovať aspoň jeden z nich.
Vonnová o zmenách na svojom tele. Od ukončenia kariéry pribrala, no má rada svoje krivky a zadok - FOTO
Piatkový zjazd v Crans Montane bol posledný pred olympiádou a predčasne ho ukončili po šiestej pretekárke, pretože až tri sa nevyhli pádu. Oficiálne tak spravili pre „nepriaznivé podmienky“. Okrem olympijskej šampiónky z Vancouveru 2010 Vonnovej spadli aj Rakúšanka Nina Ortliebová a Nórka Marte Monsenová.
Američanka je jednou z najvýraznejších osobností zimných športov a túto sezónu získala sedem pódiových umiestnení z ôsmich pretekov vrátane dvoch víťazstiev v zjazde v St. Moritzi a Zauchensee. Medzi jej vážne zranenia z minulosti patria natrhnuté väzy v kolenách, zlomeniny končatín a otras mozgu.
Obhajoba zlata na ZOH bude nesmierne náročná. Vlhová bude v slalome štartovať zrejme až z tretej desiatky - VIDEO, FOTO
V októbri 2024 absolvovala čiastočnú výmenu ľavého kolena, po ktorej sa vrátila do súťažného diania vo veku 40 rokov po dočasnom ukončení kariéry v roku 2019. Vonnová sa pripravuje na svoje piate ZOH ako jedna zo siedmich Američanov, ktorí takýto počet účastí zaznamenali.
Crans Montana je tiež miesto tragického požiaru z decembra 2025, ktorý si vyžiadal 40 mŕtvych mladých ľudí a 116 zranených. Ženský superobrovský slalom je naplánovaný na sobotu, mužský zjazd na nedeľu 1. februára.