Nie je koniec, kým nie je koniec. Vonnová nevzdáva svoj olympijský sen napriek zraneniu - VIDEO

Americká lyžiarka po nepríjemnom páde potvrdila pokračujúcu snahu štartovať na ZOH 2026.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lindsay Vonnová
Americká lyžiarka Lindsay Vonnová. Foto: archívne, SITA/AP
Švajčiarsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Švajčiarsko

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová nevzdáva sen o účasti na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo napriek tomu, že sa v piatok zranila pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane.

Už 41-ročná veteránka prišla o kontrolu na lyžami v jednej zo zákrutu v hornej časti trate a skončila v bezpečnostnej sieti, pričom si poranila ľavé koleno. Po incidente síce zišla kopec sama, no zjavne s bolesťou a niekoľkokrát sa zastavila, spod svahu ju vrtuľníkom odviezli na lekárske vyšetrenie do nemocnice.

Na sociálnych sieťach uviedla, že situáciu konzultuje s lekármi a tímom a pokračuje v ďalších vyšetreniach. Vyjadrila presvedčenie o návrate s tvrdením, že „nie je koniec, kým nie je koniec“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréningové jazdy žien na olympijský zjazd sú v Cortine naplánované na 5. až 7. februára, pričom pre účasť v súťaži pod piatimi kruhmi je potrebné absolvovať aspoň jeden z nich.

Piatkový zjazd v Crans Montane bol posledný pred olympiádou a predčasne ho ukončili po šiestej pretekárke, pretože až tri sa nevyhli pádu. Oficiálne tak spravili pre „nepriaznivé podmienky“. Okrem olympijskej šampiónky z Vancouveru 2010 Vonnovej spadli aj Rakúšanka Nina Ortliebová a Nórka Marte Monsenová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Američanka je jednou z najvýraznejších osobností zimných športov a túto sezónu získala sedem pódiových umiestnení z ôsmich pretekov vrátane dvoch víťazstiev v zjazde v St. Moritzi a Zauchensee. Medzi jej vážne zranenia z minulosti patria natrhnuté väzy v kolenách, zlomeniny končatín a otras mozgu.

V októbri 2024 absolvovala čiastočnú výmenu ľavého kolena, po ktorej sa vrátila do súťažného diania vo veku 40 rokov po dočasnom ukončení kariéry v roku 2019. Vonnová sa pripravuje na svoje piate ZOH ako jedna zo siedmich Američanov, ktorí takýto počet účastí zaznamenali.

Crans Montana je tiež miesto tragického požiaru z decembra 2025, ktorý si vyžiadal 40 mŕtvych mladých ľudí a 116 zranených. Ženský superobrovský slalom je naplánovaný na sobotu, mužský zjazd na nedeľu 1. februára.

Viac k osobe: Lindsey Vonnová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federáciaMOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: SP v zjazdovom lyžovaní ZOH 2026 ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk