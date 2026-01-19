Merz chce v Davose hovoriť s Trumpom a zmierniť obchodné napätie pre Grónsko

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok uviedol, že sa pokúsi stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a usilovať sa o deeskaláciu obchodného napätia, ktoré vyvolali Trumpove hrozby clami v súvislosti s plánmi Spojených štátov prevziať kontrolu nad Grónskom.
Merz povedal, že Nemecko a ďalšie európske krajiny sa zhodujú na tom, „že sa chceme za každú cenu vyhnúť eskalácii tohto sporu“. Zároveň zdôraznil, že Európa sa snaží problém riešiť spoločným dialógom s Washingtonom.
„Jednoducho sa snažíme tento problém vyriešiť spoločne a americká vláda vie, že by sme mohli aj odpovedať protiopatreniami. Nechcem to, ale ak to bude nevyhnutné, budeme, samozrejme, chrániť európske aj nemecké národné záujmy,“ vyhlásil kancelár.
Vládne napätie
Napätie medzi Spojenými štátmi a Európou sa vyostrilo po tom, ako prezident Trump pohrozil zavedením ciel voči viacerým európskym krajinám, ktoré odmietli podporiť jeho plán na prevzatie Grónska, autonómneho územia Dánska a člena NATO. Trump tvrdí, že ostrov má pre USA kľúčový význam z hľadiska národnej bezpečnosti.
Veľký záujem
Grónsko má dlhodobo strategický význam pre Spojené štáty aj NATO najmä pre svoju polohu v Arktíde, kde sa v dôsledku klimatických zmien otvárajú nové námorné trasy a rastie význam regiónu pre obranu a globálnu bezpečnosť.
Záujem o Arktídu v posledných rokoch zvyšujú aj aktivity Ruska a Číny, čo posilňuje geopolitické napätie v regióne. Európske krajiny vrátane Dánska zdôrazňujú, že o budúcnosti Grónska môžu rozhodovať výlučne jeho obyvatelia, a varujú pred porušovaním princípov územnej integrity a medzinárodného práva.