Nezradil som Slovensko ani spojencov, ako to urobil Blanár, reaguje Korčok na fotografiu s Lavrovom

Na internete sa šíri fotografia prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, ktorý si podáva ruku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Na svojom facebookovom profile ju zdieľa aj Slovenská národná strana (SNS), ktorá napísala, že Ivan Korčok má krátku pamäť a vojnu na Ukrajine zneužíva na politické body.

Odmieta tvrdenia SNS

„Aj on sa stretával s ruskými predstaviteľmi, lebo vie, že politika si to vyžaduje. Teraz, keď sa mu to hodí do predvolebnej kampane, prezliekol kabát. S pánom Lavrovom sa kamarátil ešte 23. septembra v roku 2021,“ uviedla SNS.

Občiansky kandidát Ivan Korčok to jednoznačne odmieta. Hovorí, že ide o porovnávanie neporovnateľného, keď to chce niekto prirovnať k aktuálnemu stretnutiu šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) so Sergejom Lavrovom, ktoré poškodzuje reputáciu Slovenska.

S Lavrovom sa stretol v Štokholme

„Stretol som sa s ním mesiace pred ruskou agresiou voči Ukrajine – tak ako sa s ním, na rozdiel od súčasnosti, stretávali všetci ministri zahraničných vecí EÚ a NATO. Fotografie pochádzajú zo septembra 2021, keď sme sa stretli na pôde OSN v New Yorku a o našom stretnutí informovalo ruské ministerstvo zahraničia, ako aj to slovenské v tlačových správach,“ reagoval Korčok.

Dodal, že počas stretnutia mu jasne komunikoval, že odmietame anexiu Krymu a že zmenu hraníc nikdy neuznáme. S ruským ministrom sa Korčok stretol ešte raz v Štokholme, na okraj Rady OBSE v decembri 2021.

Podotkol, že navštívil aj Rusko samotné, kde slávnostne odhalil bustu Alexandra Dubčeka v Nižnom Novgorode. „Tiež bol z mojej iniciatívy obnovený pamätník padlým ruským vojakom na Malom Slavíne. Taký som ja rusofób!,“ dodal Korčok.

Nezdradil som Slovensko

Prízvukoval, že s Lavrovom sa vtedy stretol za dramaticky odlišných okolností.

„Nezradil som Slovensko, ani našich spojencov, ani našich susedov, ako to teraz urobil súčasný minister zahraničných vecí Blanár. Zároveň – na rozdiel od súčasnej vlády – som pri stretnutiach s ruským ministrom zahraničných veci jasne zastával slovensky záujem,“ povedal Korčok.

Na záver pripomenul, že od júla 2022 je Slovenská republika na zozname nepriateľských krajín, ktorý si vytvorila Ruská federácia. „Rozdiel je teda zásadný: dnes sa vláda podkladá agresorovi a poškodzuje tak Slovensko, ako aj NATO a EÚ,“ vyhlásil.

Stretnutie v tureckej Antalyi

Juraj Blanár sa stretol s Lavrovom 2. marca v tureckej Antalyi. Vymenili si názory na najpálčivejšie otázky medzinárodnej agendy vrátane situácie na Ukrajine.

Ruská strana potvrdila podľa oficiálneho vyjadrenia ruského veľvyslanectva na Slovensku svoju pripravenosť obnoviť vzťahy so Slovenskom – na medziparlamentnej úrovni a v kultúrno-humanitárnej a vojnovo-pamiatkovej oblasti.

Blanár ho podľa svojich slov informoval o „pozícii Vlády Slovenskej republiky postavenej na rešpektovaní základných princípov medzinárodného práva, ako je územná celistvosť a suverenita členských krajín, ukotvených v Charte OSN.“ Apeloval tiež na čo najskoršie obnovenie mierových rokovaní.