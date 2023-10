Nezabúdajte na preventívne prehliadky, radí Union zdravotná poisťovňa. Pomôcť vám môže aj pripomienka

Počet ľudí, ktorí absolvujú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, narastá. Union zdravotná poisťovňa vyjadruje spokojnosť nad rastúcim trendom účasti na prevencii, ktorá zohráva v starostlivosti o zdravie dôležitú rolu. „V minulom roku absolvovalo preventívnu prehliadku u všeobecného lekára 26% našich poistencov, pričom v roku 2021 išlo len o 19%. Samozrejme, našou ambíciou je, aby na prevenciu mysleli všetci naši poistenci a poistenky a to sa týka aj preventívnych prehliadok u špecialistov či zdravého životného štýlu, vďaka ktorému je možné mnohým ochoreniam predchádzať,“ konštatuje za Union zdravotnú poisťovňu hovorkyňa Kristína Baluchová.

Za zvýšenou účasťou na prevencii stojí aj zubný benefit. Podmienkou na jeho preplatenie je totiž práve preventívna prehliadka u zubného lekára i u všeobecného lekára. „Ukazuje sa, že finančná motivácia pomáha našim poistencom k tomu, aby sa „naučili“ chodiť na preventívky. Ponúkame im aj možnosť nastavenia pripomienky, aby sa na preventívnu prehliadku objednali, a to buď emailom alebo prostredníctvom sms.“

Na preventívnu prehliadku má človek nárok každé dva roky, ak je darcom krvi, chodieva na prevenciu každý rok. „Preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára si však netreba mýliť s prehliadkou pred nástupom do zamestnania či zdravotnými prehliadkami v práci, ktoré poskytuje zamestnávateľ,“ vysvetľuje Baluchová. Takýto druh prehliadky nie je pri zubnom benefite akceptovateľný. „O dôležitosti preventívnych prehliadok však určite nechceme hovoriť len v súvislosti s benefitmi. Preventívne prehliadky môžu prípadné ochorenia zachytiť v počiatočnom štádiu, preto je mimoriadne dôležité ich dôsledne absolvovať.“

Preventívna prehliadka v ambulancii všeobecného lekára alebo lekárky zahŕňa skompletizovanie anamnézy, kontrolu stavu očkovania, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane poradenstva. Tiež sa skontroluje dýchanie fonendoskopom. Dôležité sú laboratórne vyšetrenia – vyšetruje sa moč a krv. Moč je možné odobrať priamo v ambulancii, vhodnejšie je priniesť prvý ranný moč so sebou. Vyšetruje sa moč chemicky – „papierikom“ a močový sediment – vyšetrenie moču v mikroskope. Na odber krvi treba prísť nalačno, prípadne sa robí vopred – je to na rozhodnutí lekára. V krvi sa zisťuje sedimentácia (ukazovateľ zápalu v tele), hladina cukru v krvi, kreatinín (ukazovateľ fungovania obličiek), ALT (pečeňový enzým) a krvný obraz. Je to laboratórne vyšetrenie určujúce množstvo hemoglobínu, počet červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov) a krvných doštičiek (trombocytov) v krvi. Obyčajne ho dopĺňa vyšetrenie diferenciálneho rozpočtu leukocytov, kedy sa určuje zastúpenie jednotlivých podtypov bielych krviniek.

Vyšetrenie krvného obrazu pomáha včas zistiť zmeny v počte krvných buniek, kde odchýlky upozorňujú na prebiehajúcu infekciu v organizme, alebo poukazujú na ochorenie krvotvorných orgánov či na optimálnu zrážanlivosť krvi. V krvi je možné zistiť zmeny ešte pred tým, ako sa ochorenie navonok prejaví a lekár tak môže vďaka tomu včas nasadiť vhodnú liečbu.

Od veku 40 rokov majú všetci poistenci v rámci preventívnej prehliadky nárok na EKG, vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolov.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu požiadať o vyšetrenie cholesterolu v rámci každej preventívnej prehliadky u všeobecného lekára (podľa zákona naň majú nárok poistenci až od 40 rokov).

Od veku 50 rokov môžu poistenci Union tiež požiadať všeobecného lekára o test mentálneho zdravia, ktorý dokáže odhaliť prvé signály poruchy pamäte aj o stanovenie ABI (Ankle – Brachial Index) na včasné odhalenie ochorenia periférnych ciev.

Každý poistenec od 50 rokov má podľa zákona v rámci preventívnej prehliadky každé 2 roky nárok na bezplatný test na zistenie okultného krvácania v stolici alebo na primárnu skríningovú kolonoskopiu každých 10 rokov. Union svojim poistencom test okultného krvácania v stolici uhrádza už od 40 rokov.

Preventívne prehliadky sa vykonávajú aj u detí. Prvá preventívna prehliadka v pediatrickej ambulancii by mala prebehnúť do 48 hodín od prepustenia z pôrodnice. Nasleduje osem preventívnych prehliadok do prvého roku života dieťaťa. Ďalšiu prehliadku dieťa absolvuje približne v osemnástich mesiacoch a od troch rokov chodí na preventívne prehliadky každé dva roky.

Na preventívnu prehliadku ústnej dutiny majú nárok všetci poistenci, ktoré ešte nedosiahli 18 rokov veku raz za 6 mesiacov a poistenci nad 18 rokov raz ročne. Na preventívnu gynekologickú prehliadku má nárok každá poistenka od 18 rokov, alebo od prvého tehotenstva 1x ročne. Preventívnu urologickú prehliadku môže každý poistenec Union zdravotnej poisťovne nad 40 rokov absolvovať raz za tri roky, pričom nie je potrebný výmenný lístok. Preventívnu prehliadku u gastroenterológa je možné absolvovať od 50 rokov raz za desať rokov.

