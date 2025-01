Neymar zmení dres. Kam zamieria kroky najlepšieho strelca brazílskej reprezentácie?

Hviezdny brazílsky futbalista Neymar čoskoro zmení dres. V saudskoarabskom Al-Hilale nehral prevažne pre zranenia a majiteľom zrejme došla trpezlivosť.

Renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano na sociálnej sieti oznámil, že sa historicky najúspešnejší strelec „kanárikov“ vracia do vlasti – konkrétne do Santosu, klubu, ktorý ho vystrelil do svetového futbalu.

„Medzi všetkými zúčastnenými stranami bola dosiahnutá prvotná ústna dohoda, formálne kroky budú nasledovať tento týždeň. Neymar už povedal svoje áno pre návrat domov,“ ozrejmil Romano.

Útočník by mal zarábať oveľa menej ako v Saudskej Arábii. Jeho prioritou je pravidelne hrávať, návrat do rodnej krajiny a milovaného klubu mu len môže pomôcť.

Špekulovalo sa o jeho presune do Interu Miami za kamarátmi z Barcelony na čele s Lionelom Messim. Neymar sa však rozhodol inak.