Hrdinský Neymar ohrozuje svoje zdravie. Odmieta oddych a chce zachrániť Santos

Brazílsky futbalista Neymar je pripravený hrať napriek bolesti, aby pomohol Santosu v boji o udržanie sa v najvyššej súťaži. Pre televíziu ESPN to uviedli nemenované zdroje oboznámené so situáciou okolo hviezdneho 33-ročného útočníka.
Neymar preventívne vynechal pondelňajší zápas proti Internacionalu (1:1) po problémoch s ľavým kolenom, ktoré si privodil 19. novembra v zápase proti Mirassolu.
Podľa informácií ESPN Brasil bude Neymar na konci sezóny pravdepodobne potrebovať artroskopickú operáciu menisku. Napriek lekárskym odporúčaniam však trénuje a môže byť zaradený do zostavy na piatkový ligový zápas proti Sportu.
Lekárske oddelenie Santosu však odporúča pokračovať v konzervatívnej liečbe, aby sa Neymar mohol vrátiť na posledné dva zápasy sezóny proti Juventude a Cruzeiru. Prezident klubu Marcelo Teixeira je optimistický, že Neymar nastúpi v piatok, no zdôraznil, že rozhodnutie o jeho účasti bude výlučne na zdravotníckom tíme a nesmie ohroziť zdravie hráča.
Santos sa momentálne nachádza v pásme zostupu, s odstupom jedného bodu od 1. miesta nad čiarou. Neymar podstúpil pred dvoma rokmi operáciu ľavého kolena po pretrhnutí predného skríženého väzu a menisku a od návratu do svojho materského klubu v januári zápasí s problémami s kondíciou. Brazílsky reprezentant sa zároveň pripravuje na účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.