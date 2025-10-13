Ancelotti je pripravený stať sa súčasťou histórie a priviesť Brazílčanov k titulu na MS 2026

Vo futbalovej histórii sa ešte ani raz nestalo, aby titul majstra sveta získal tím, ktorý vedie kouč zo zahraničia. Talian Carlo Ancelotti, ktorý je za ostatných šesť dekád prvý zahraničný kouč reprezentácie Brazílie, verí, že práve on sa môže stať prvým koučom, ktorý k zlatu privedie výber z inej krajiny.
Šesťdesiatšesťročný kormidelník z Apeninského polostrova prevzal brazílsky tím v máji a pomohol päťnásobným šampiónom kvalifikovať sa na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
„Mojím cieľom je dať zo seba to najlepšie a priviesť Brazíliu k titulu na MS. Nikdy predtým žiadny zahraničný tréner nevyhral MS, ale vždy je prvýkrát,“ povedal.
Brazília mala náročnú kvalifikáciu, skončila piata v Juhoamerickej zóne. Ancelotti je už štvrtým trénerom po Titem, ktorý odstúpil po štvrťfinálovej prehre na MS 2022.
Brazílsky tím nedávno v príprave zdolal výber Kórejskej republiky 5:0, pričom 18-ročný Estevao strelil dva góly a prispeli aj Rodrygo a Vinícius Júnior. Fanúšikovia oslavujú návrat k „jogo bonito“, no Ancelotti zdôraznil, že tím je viac než len krásny futbal.
„Brazílsky hráči majú individuálnu kvalitu, ale dôležitá je tímová práca a pohyb bez lopty,“ povedal. Neymar, ktorý je zranený a mimo hry do novembra, stále môže byť súčasťou tímu, ak bude fit.
„Neymar môže hrať v akomkoľvek tíme na svete, ak je v dobrej kondícii,“ dodal Ancelotti. Brazília si udržala štyri čisté kontá v piatich zápasoch pod Ancelottim, čo ocenil aj ich hráč Bruno Guimaraes.
„On je Talian, takže chce, aby tím dobre bránil. Na MS vyhrávajú tímy, ktoré neinkasujú,“ poznamenal stredopoliar anglického Newcastu United.
Teraz Brazílčanov čaká prípravný duel v Japonsku. Výber „krajiny vychádzajúceho slnka“ sa na MS 2026 kvalifikoval ako prvý, Brazíliu ešte nikdy nezdolal, pričom obaja súperi si zmerali sily už 13-krát.
Tréner Hadžime Morijasu verí, že triumf nad Brazíliou by im dodal sebavedomie: „Chceme vyhrať a rásť ako tím. Brazília je jeden z najlepších tímov sveta a rešpektujeme ich, ale máme hráčov s európskymi skúsenosťami.“