Brazílskemu Flamengu sa darí. Klub z Ria de Janeiro získal druhý titul v rozpätí štyroch dní

Po Pohári osloboditeľov sa futbalisti Flamenga radujú aj z trofeje v Serie A. Jeho zisk spečatili na slávnej Maracane.
Flamengo
Futbalisti brazílskeho futbalového klubu Flamengo z Ria de Janeiro oslavujú titul v Copa Libertadores s fanúšikmi v uliciach Ria. Foto: SITA/AP
Najpopulárnejší brazílsky futbalový klub Flamengo z Ria de Janeiro sa vezie na víťaznej vlne. Počas víkendu v peruánskej Lime ovládol finále Pohára osloboditeľov a v stredu, teda po štyroch dňoch, na ikonickom štadióne Maracana spečatil aj zisk brazílskeho titulu triumfom 1:0 nad Cearou.

Rekordná posila klubu Samuel Lino strelil jediný gól stredajšieho duelu a zabezpečil Flamengu nedostižný päťbodový náskok na čele tabuľky pred Palmeirasom. Do konca sezóny zostáva už len jeden duel.

Flamengo je jedným z piatich brazílskych klubov, ktoré v jednom roku ovládli ligu aj Copa Libertadores, čiže Pohár osloboditeľov. Rovnaký kúsok sa klubu podaril aj v roku 2019. Tréner Filipe Luis vyjadril hrdosť na hráčov: „O pár rokov si uvedomia, čo dosiahli. Sú veční!“

Medzitým Neymar strelil hetrik za Santos pri víťazstve 3:0 nad Juventude, čím zvýšil šancu klubu na udržanie sa v najvyššej súťaži. Santos je dva body nad pásmom zostupu a v poslednom zápase sezóny nastúpi proti tretiemu Cruzeiru.

Flamengo má pred sebou ešte možnosť získať tzv. treble, keďže sa pripravuje na zápas Interkontinentálneho pohára proti mexickému tímu Cruz Azul. Víťaz tohto zápasu sa stretne s egyptským tímom Pyramids, šampiónom Afriky, o postup do finále proti európskemu majstrovi Parížu Saint Germain. Tento duel sa uskutoční v katarskej Dauhe 17. decembra.

