Brazílskemu Flamengu sa darí. Klub z Ria de Janeiro získal druhý titul v rozpätí štyroch dní

Najpopulárnejší brazílsky futbalový klub Flamengo z Ria de Janeiro sa vezie na víťaznej vlne. Počas víkendu v peruánskej Lime ovládol finále Pohára osloboditeľov a v stredu, teda po štyroch dňoch, na ikonickom štadióne Maracana spečatil aj zisk brazílskeho titulu triumfom 1:0 nad Cearou.
Copa Libertadores spoznala svojho víťaza. V čisto brazílskom finále triumfovalo Flamengo - VIDEO
Rekordná posila klubu Samuel Lino strelil jediný gól stredajšieho duelu a zabezpečil Flamengu nedostižný päťbodový náskok na čele tabuľky pred Palmeirasom. Do konca sezóny zostáva už len jeden duel.
Flamengo je jedným z piatich brazílskych klubov, ktoré v jednom roku ovládli ligu aj Copa Libertadores, čiže Pohár osloboditeľov. Rovnaký kúsok sa klubu podaril aj v roku 2019. Tréner Filipe Luis vyjadril hrdosť na hráčov: „O pár rokov si uvedomia, čo dosiahli. Sú veční!“
Opäť brazílske finále. Palmeiras a Flamengo čaká napínavý boj o trofej v Pohári osloboditeľov
Medzitým Neymar strelil hetrik za Santos pri víťazstve 3:0 nad Juventude, čím zvýšil šancu klubu na udržanie sa v najvyššej súťaži. Santos je dva body nad pásmom zostupu a v poslednom zápase sezóny nastúpi proti tretiemu Cruzeiru.
Flamengo má pred sebou ešte možnosť získať tzv. treble, keďže sa pripravuje na zápas Interkontinentálneho pohára proti mexickému tímu Cruz Azul. Víťaz tohto zápasu sa stretne s egyptským tímom Pyramids, šampiónom Afriky, o postup do finále proti európskemu majstrovi Parížu Saint Germain. Tento duel sa uskutoční v katarskej Dauhe 17. decembra.