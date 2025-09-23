Newcastle United stále hľadá X faktor a tréner Howe verí, že už čoskoro ho aj nájde

Tréner Eddie Howe z anglického futbalového klubu Newcastle United je presvedčený, že jeho tím nájde potrebnú „ingredienciu“ na ceste za úspechom napriek odchodu hviezdneho útočníka Alexandra Isaka. Ten nedávno zamieril do konkurenčného FC Liverpoolu za rekordných 125 miliónov libier.
Newcastle United začína novú éru - po Isakovi. Klub plánuje rozumne využiť peniaze z najdrahšieho prestupu
Howe doplnil káder príchodom nemeckého reprezentanta Nicka Woltemadeho za rekordných 69 miliónov a Yoaneho Wissu z Brentfordu za 55 miliónov libier.
„Ideálne by bolo mať plnú prípravu na vybudovanie tímovej súhry, ale my to musíme robiť počas sezóny. Nemám s tým problém, už som to zažil,“ povedal Howe.
Nemecká bundesliga čelí veľkej výzve, anglická Premier League ukazuje svoju finančnú silu
Newcastle, ktorý v stredu začne cestu za obhajobou Ligového pohára, vyhral len jeden z ostatných šiestich zápasov vo všetkých súťažiach, pričom si štyrikrát udržal čisté konto, no strelil len štyri góly.
Woltemade, ktorý debutoval gólom vo víťazstve 1:0 nad Wolverhamptonom, sa zatiaľ v Premier League „hľadá“, zatiaľ čo Wissa sa pre zranenie kolena ešte ani nepredstavil. Howe odmietol porovnávať Woltemadeho s Isakom a zdôraznil, že každý hráč je jedinečný.
Náhrada Isaka v Newcastli vynechá víkendový duel proti Wolverhamptonu, debut možno absolvuje proti FC Barcelona
„Základ je pevný, tím hrá silno, len chýba ten X faktor, ktorý príde,“ dodal.
Po prehre 1:2 s FC Barcelona v Lige majstrov urobil Howe sedem zmien v zostave a očakáva sa, že v stredu proti Bradfordu v treťom kole Ligového pohára opäť zmení zostavu. Newcastle minulý rok ukončil 56-ročné čakanie na vážnejšiu trofej triumfom v Ligovom pohári, vo finále zdolal FC Liverpool.