Newcastle United stále hľadá X faktor a tréner Howe verí, že už čoskoro ho aj nájde

Kouč Newcastlu priznal, že tím musí počas sezóny budovať súhru, po šiestich zápasoch majú jeho zverenci na svojom konte len jedno víťazstvo.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nick Woltemade
Nemecký hráč Nick Woltemade beží s loptou a sleduje ho anglický hráč Elliot Anderson (vľavo) počas finálového zápasu majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov medzi Anglickom a Nemeckom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave v sobotu 28. júna 2025. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner Eddie Howe z anglického futbalového klubu Newcastle United je presvedčený, že jeho tím nájde potrebnú „ingredienciu“ na ceste za úspechom napriek odchodu hviezdneho útočníka Alexandra Isaka. Ten nedávno zamieril do konkurenčného FC Liverpoolu za rekordných 125 miliónov libier.

Howe doplnil káder príchodom nemeckého reprezentanta Nicka Woltemadeho za rekordných 69 miliónov a Yoaneho Wissu z Brentfordu za 55 miliónov libier.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ideálne by bolo mať plnú prípravu na vybudovanie tímovej súhry, ale my to musíme robiť počas sezóny. Nemám s tým problém, už som to zažil,“ povedal Howe.

Newcastle, ktorý v stredu začne cestu za obhajobou Ligového pohára, vyhral len jeden z ostatných šiestich zápasov vo všetkých súťažiach, pričom si štyrikrát udržal čisté konto, no strelil len štyri góly.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Woltemade, ktorý debutoval gólom vo víťazstve 1:0 nad Wolverhamptonom, sa zatiaľ v Premier League „hľadá“, zatiaľ čo Wissa sa pre zranenie kolena ešte ani nepredstavil. Howe odmietol porovnávať Woltemadeho s Isakom a zdôraznil, že každý hráč je jedinečný.

„Základ je pevný, tím hrá silno, len chýba ten X faktor, ktorý príde,“ dodal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po prehre 1:2 s FC Barcelona v Lige majstrov urobil Howe sedem zmien v zostave a očakáva sa, že v stredu proti Bradfordu v treťom kole Ligového pohára opäť zmení zostavu. Newcastle minulý rok ukončil 56-ročné čakanie na vážnejšiu trofej triumfom v Ligovom pohári, vo finále zdolal FC Liverpool.

Viac k osobe: Alexander IsakEddie HoweNick Woltemade
Firmy a inštitúcie: Newcastle United
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk