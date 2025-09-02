Newcastle United začína novú éru - po Isakovi. Klub plánuje rozumne využiť peniaze z najdrahšieho prestupu

Leto 2025 sa zapíše do histórie Newcastle United ako jedno z najnáročnejších a najdynamickejších období v dejinách tohto anglického futbalového klubu. Po triumfálnom postupe do Ligy majstrov a ukončení dlhoročného čakania na veľký úspech prišiel nečakaný zlom – predaj najväčšej hviezdy Alexandra Isaka do konkurenčného FC Liverpool za rekordných 125 miliónov libier. Tento krok, ktorý mnohí fanúšikovia považujú za bolestivý, však zároveň otvára novú kapitolu plnú výziev, ale aj nádejí.
Ako pripomenul spravodajský web BBC, prestupová sága švédskeho útočníka bola pomerne dlhá a emotívna. Po minulosezónnom triumfe v anglickom Ligovom pohári, ktorý gólom zariadil práve Isak, sa zdalo, že Švéd s eritrejskými koreňmi bude na najbližšie roky stálicou klubu s čoraz väčšími ambíciami na európskej pohárovej scéne.
Rozdelená fanúšikovská obec
Avšak jeho túžba po zmene dresu, spolu s neústupnosťou klubu ohľadom výšky odstupného, vyústila do situácie, ktorá rozdelila fanúšikovsku obec. Niektorí Isaka odsudzujú za jeho vyjadrenia a absenciu v úvode sezóny 2025/2026, iní mu prajú šťastný angažmán v novom pôsobisku.
Liverpool zlomí prestupový rekord Premier League. Isak prichádza za 125 miliónov libier - FOTO
Napriek strate kľúčového hráča však „The Magpies“ nezostali bez akcie. Klub rýchlo reagoval a získal Yoana Wissu z Brentfordu za 55 miliónov libier, skúseného a overeného strelca Premier League, ktorý má pomôcť zmierniť tlak na mladého. Angažoval aj talentovaného Nemca Nicka Woltemadeho – najlepšieho strelca tohtoročných majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku. Woltemade, ktorý prišiel z bundesligového Stuttgartu, je považovaný za veľkú streleckú nádej, no mnoho bude závisieť od toho, ako rýchlo sa dokáže adaptovať na anglický futbal.
Kouč chce ukázať, že tím patrí medzi elitu
Letný prestupový trh bol pre Newcastle United plný napätia a neustálych rokovaní. Súčasťou procesu bola tiež rozlúčka s dlhoročnou brankárskou ikonou – slovenským gólmanom Martinom Dúbravkom. Hoci odchod Isaka predstavuje zásah do momentálnej kvality kádra, tento predaj prináša finančné výhody. Pomôže klubu splniť prísne pravidlá Európskej futbalovej únie (UEFA) týkajúce sa pomeru miezd k príjmom a umožní ďalšie investície do mužstva.
Tréner Eddie Howe priznal, že leto bolo náročné a plné neistôt, no verí, že nový tím má potenciál uspieť na viacerých frontoch. „Aj keď sa to zdá rýchle zvonku, pre nás je to dlhý a náročný proces. Sme pripravení bojovať a ukázať, že Newcastle je späť medzi elitou,“ povedal Howe.
Isak je presvedčený, že jeho odchod z Newcastlu je v najlepšom záujme všetkých
Na Tyneside sa tak začína nová éra po Isakovi – obdobie, ktoré môže byť plné prekvapení, úspechov, ale aj tvrdých skúšok. Newcastle United je však pripravený čeliť im s odhodlaním a vášňou, ktorá je pre tento klub typická.