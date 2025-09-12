Náhrada Isaka v Newcastli vynechá víkendový duel proti Wolverhamptonu, debut možno absolvuje proti FC Barcelona

Yoane Wissa prišiel do Newcastle z konkurenčného Brentfordu a poranil si koleno v zápase reprezentácie D. R. Kongo.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Yoane Wissa
Konžský futbalový útočník Yoane Wissa vo farbách Brentfordu v súboji proti Aston Ville v Premier League 2024/2025. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Africký futbalový útočník Yoane Wissa ešte za anglický Newcastle United neodohral ani jeden zápas a už je zranený. Nováčik v kádri „The Magpies“ si totiž privodil zdravotnú indispozíciu v oblasti kolena počas pôsobenia v národnom tím D.R. Kongo.

Dvadsaťdeväťročný Wissa, ktorý do Newcastlu prišiel z konkurenčného Brentford za 55 miliónov libier, a mal by „zaplátať dieru“ po odchode Švéda Alexandra Isaka, sa nepredstaví v sobotňajšom zápase Premier League proti Wolverhamptonu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Eddie Howe potvrdil, že poriadne drahý útočník sa zranil počas súboja proti Senegalu a čaká ho vyšetrenie u špecialistu.

„Bohužiaľ nie je fit a nebude k dispozícii na tento zápas. Videli sme ho včera. Cíti následky zranenia, ktoré utrpel tesne pred striedaním. Budeme sledovať jeho stav a podrobíme ho testom,“ povedal Howe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ak všetko bude v poriadku, mohol by Wissa stihnúť aspoň štvrtkový úvodný zápas svojho klubu v Lige majstrov proti španielskemu FC Barcelona.

Ďalšou nepríjemnou správou pre Newcastle je zranenie nového hráča Jacoba Ramseyho, ktorý bude mimo hry až do októbrovej reprezentačnej prestávky pre problémy s členkom. Zranil sa ešte v závere augusta v zápase proti Leedsu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„The Magpies“ majú za sebou náročný štart sezóny 2025/2026, z prvých troch zápasov získali len dva body a patrí im 17. priečka v tabuľke.

Firmy a inštitúcie: Newcastle United
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk