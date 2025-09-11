New York si uctil tisíce obetí teroristických útokov, ktoré navždy zmenili Spojené štáty

New York si vo štvrtok uctil obete teroristických útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých pred 24 rokmi zahynulo 2 977 ľudí a ktoré navždy zmenili Spojené štáty. Obeťami boli pasažieri a posádky štyroch unesených lietadiel, ľudia zo zrútených veží Svetového obchodného centra, hasiči aj personál Pentagónu. Počet nezahŕňa 19 samovražedných únoscov z extrémistickej organizácie al-Káida.
New York si o 8:46 ráno miestneho času minútou ticha pripomenul chvíľu, keď unesené lietadlo spoločnosti American Airlines narazil do severnej veže Svetového obchodného centra. O 9:03 ráno druhé lietadlo zasiahlo južnú vežu na newyorskom Manhattane.
Tretie lietadlo zasiahlo Pentagón a štvrtý stroj spoločnosti United Airlines mieril na Kapitol. Útok sa nepodaril vďaka cestujúcim a posádke, ktorí sa únoscom postavili na odpor. Lietadlo sa zrútilo na poli pri meste Shanksville v Pensylvánii, pričom všetci na palube zahynuli.
Tohtoročné spomienky sprevádza napätá atmosféra po tom, ako na Univerzite v Utahu v stredu zastrelili významného spojenca prezidenta Donalda Trumpa pravicového mládežníckeho aktivistu a influencera Charlieho Kirka. Viceprezident JD Vance sa mal zúčastniť podujatí v New Yorku, ale podľa médií po útoku odcestuje do Utahu. Trump a ďalší americkí predstavitelia vo štvrtok vzdali Kirkovi úctu. „Kirk bol obrom svojej generácie a bojovníkom za slobodu,“ vyhlásil Trump na úvod svojho vystúpenia počas spomienkovej ceremónie v Pentagóne.