Prečo pošta upravuje ceny? Listov ubúda, balíky zlacňujú a služby sa zjednodušujú

Menej listov, viac balíkov, viac aplikácií. Aj tak by sa dal opísať vývoj zákazníckeho správania za posledné roky. Slovenská pošta na tieto zmeny reaguje úpravou cien, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2026.
A hoci sa niektoré listové služby mierne zdražia, pri balíkoch a digitálnych riešeniach ide pošta presne opačnou cestou – ceny znižuje a služby zjednodušuje.
Prečo sa menia tarify?
Listy posielame menej ako kedysi – všetko vybavíme cez e-mail, aplikácie, portály. Počet podaných listových zásielok klesá, a klesajú teda aj príjmy pošty. No náklady na prevádzku obrovskej siete pobočiek, personálne výdavky na tisíce zamestnancov, náklady na bezpečnosť, technológie, dopravu či spracovanie rastú. Matematika nepustí – pošta na svoju réžiu minie viac ako zarobí, ale napriek tomu musí zabezpečovať univerzálnu službu, a teda doručovať všetko a všade, do každého jedného kúta krajiny, za ceny, ktoré si môže dovoliť každý.
„Úprava taríf je nevyhnutná, aby sme mohli aj naďalej poskytovať spoľahlivú službu v požadovanej kvalite, a to v každom regióne Slovenska,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Balíky sú výnimka. Tu sa ceny znižujú
Ak ste fanúšikom online nakupovania, e-shopov alebo pravidelne posielate balíky – máme dobrú správu. Od januára budú balíky podané online lacnejšie ako doteraz:
- Balík na výdajné miesto do 5 kg: z 3,10 € na 3,00 €
- Balík na výdajné miesto do 10 kg: z 3,50 € na 3,40 €
Ceny balíkov podaných na pobočke sa nemenia – a v rámci Slovenska ostávajú jedny z najnižších v regióne.
Medzinárodné zásielky? Európa bez zmeny
Ceny balíkov do Českej republiky a ostatných krajín Európy ostávajú rovnaké. Menšie zvýšenie nastane iba pri balíkoch mimo EÚ, kde sa cena upraví smerom nahor do 4 € – v závislosti od krajiny a typu zásielky.
Celý cenník je online
Kompletný prehľad nových taríf nájdete na www.posta.sk, vrátane porovnania cien podania na priehradke a online. Odporúčame pozrieť si, ktoré služby sa vám od januára oplatí vybavovať cez mobil – môže vás to prekvapiť v dobrom.
Zmena cenníka poštových služieb nie je nečakaná – ale ak sa pozrieme na jej konkrétne podoby, je to skôr modernizácia než zdražovanie. Pošta sa snaží priblížiť realite dnešného zákazníka: podporuje digitálne služby, zjednodušuje procesy a šetrí zákazníkom čas aj peniaze.