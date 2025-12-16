Viac služieb zadarmo a zľavy online. Takto sa od januára mení pošta k lepšiemu

Zmeny cenníkov pošty nie sú novinkou – v čase rastúcich cien energií, dopravy a technológií upravujú tarify všetci poskytovatelia. Slovenská pošta však pristupuje k zmenám s rozvahou a najmä s dôrazom na pohodlie a výhody pre klientov, ktorí sú ochotní vyskúšať nové, modernejšie spôsoby podania.
A práve tí budú od januára výrazne šetriť.
Digitálne podanie: výrazné zľavy
Ak ste zvyknutí stáť v rade na pošte s listom alebo balíkom, možno je ten správny čas objaviť pohodlie mobilnej aplikácie alebo ePodacieho hárku. Zásielky vybavíte z domu – a ešte za lepšiu cenu.
- Doporučený list 1. triedy do 50 g:
- Na priehradke: 3,80 €
- Online: 2,90 €
- Poistený list 1. triedy do 50 g do 500 €:
- Na priehradke: 4,30 €
- Online: 3,40 €
Rozdiel až 90 centov pri každej zásielke! A to sa už oplatí.
„Zmeny sme nastavili tak, aby boli pre zákazníkov čo najmenej zaťažujúce. Výrazne zvýhodňujeme online podanie a rušíme poplatky za služby, ktoré ľudia bežne využívajú,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Služby, ktoré boli spoplatnené, budú zadarmo
Od januára už nezaplatíte ani cent za dve najpraktickejšie služby, ktoré vám ušetria čas a starosti:
- Opakované doručenie zásielky (napr. ak vás doručovateľ nezastihol) – bolo 2 €, po novom 0 €
- Preposlanie na inú adresu (napr. do miesta prechodného bydliska) – bolo 3,50 €, po novom 0 €
Žltý lístok v schránke tak už neznamená povinnú cestu na poštu. Po novom si zásielku môžete jednoducho nechať doručiť znova – a zadarmo. Stačí si to vybaviť online, telefonicky alebo cez mobilnú appku.
Príjemné správy do nového roka
Slovenská pošta tak namiesto jednoduchého „zvyšovania cien“ prináša moderný a férový prístup – služby, ktoré dnes ľudia najviac využívajú, sú výhodnejšie alebo úplne bez poplatku. V čase, keď sa ceny zvyšujú takmer všade, je to krok, ktorý ocení každý, kto rád šetrí – aj čas, aj peniaze.