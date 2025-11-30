Netanjahu žiada o milosť. Dlhoročné korupčné procesy podľa neho rozdeľujú Izrael

Benjamin Netanjahu čelí obvineniam z podvodu, úplatkárstva a zneužitia dôvery v troch kauzách. Izraelský premiér vyhlásil, že je nevinný.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: Nathan Howard/The New York Times via AP, Pool
Izrael Iné správy Iné správy z lokality Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý čelí súdnemu procesu pre korupčné obvinenia, podal žiadosť o udelenie milosti s tým, že dlhotrvajúci proces podľa neho rozdeľuje krajinu.

Žiadosť o udelenie milosti

Začiatkom novembra v liste vyzval americký prezident Donald Trump izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, aby Netanjahuovi udelil milosť. Netanjahu čelí obvineniam z podvodu, úplatkárstva a zneužitia dôvery v troch kauzách. Izraelský premiér vyhlásil, že je nevinný.

„Súdne konanie v mojom prípade trvá už takmer šesť rokov a očakáva sa, že bude pokračovať ešte mnoho rokov,“ povedal v nedeľu premiér vo video prejave. Uviedol, že by chcel v procese pokračovať až do svojho oslobodenia, „no bezpečnostná a politická realita, národný záujem, si vyžadujú iný postup. Štát Izrael čelí obrovským výzvam,“ povedal.

Rozdelenie izraelskej spoločnosti

Kauzy proti Netanjahuovi prehĺbili rozdelenie izraelskej spoločnosti medzi jeho podporovateľov a odporcov. Jeho stúpenci tvrdia, že procesy sú politicky motivované.

Premiér a jeho manželka sú obvinení v jednej veci z toho, že výmenou za politické služby prijali od miliardárov luxusné výrobky v hodnote viac ako 260-tisíc dolárov, ako napríklad cigary, šperky a šampanské. V ďalších dvoch prípadoch čelí obvineniam, že sa pokúšal vyjednať priaznivejšie mediálne pokrytie od dvoch izraelských spravodajských portálov.

Viac k osobe: Benjamin NetanjahuDonald TrumpIsaac Herzog
Okruhy tém: Americký prezident Izraelský premiér Korupcia omilostenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk