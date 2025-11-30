Netanjahu žiada o milosť. Dlhoročné korupčné procesy podľa neho rozdeľujú Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý čelí súdnemu procesu pre korupčné obvinenia, podal žiadosť o udelenie milosti s tým, že dlhotrvajúci proces podľa neho rozdeľuje krajinu.
Žiadosť o udelenie milosti
Začiatkom novembra v liste vyzval americký prezident Donald Trump izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, aby Netanjahuovi udelil milosť. Netanjahu čelí obvineniam z podvodu, úplatkárstva a zneužitia dôvery v troch kauzách. Izraelský premiér vyhlásil, že je nevinný.
Trump požiadal izraelského prezidenta, aby omilostil premiéra Netanjahua, ktorý čelí korupčnému procesu
„Súdne konanie v mojom prípade trvá už takmer šesť rokov a očakáva sa, že bude pokračovať ešte mnoho rokov,“ povedal v nedeľu premiér vo video prejave. Uviedol, že by chcel v procese pokračovať až do svojho oslobodenia, „no bezpečnostná a politická realita, národný záujem, si vyžadujú iný postup. Štát Izrael čelí obrovským výzvam,“ povedal.
Rozdelenie izraelskej spoločnosti
Kauzy proti Netanjahuovi prehĺbili rozdelenie izraelskej spoločnosti medzi jeho podporovateľov a odporcov. Jeho stúpenci tvrdia, že procesy sú politicky motivované.
Turecko a Irak zabránili Netanjahuovi prísť na samit o Pásme Gazy
Premiér a jeho manželka sú obvinení v jednej veci z toho, že výmenou za politické služby prijali od miliardárov luxusné výrobky v hodnote viac ako 260-tisíc dolárov, ako napríklad cigary, šperky a šampanské. V ďalších dvoch prípadoch čelí obvineniam, že sa pokúšal vyjednať priaznivejšie mediálne pokrytie od dvoch izraelských spravodajských portálov.