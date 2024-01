Netanjahu odmietol myšlienku palestínskej štátnosti, podľa Blinkena je to jediná cesta k skutočnej bezpečnosti Izraela

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa vlastných slov oznámil Spojeným štátom, že nesúhlasí s vytvorením palestínskeho štátu ako súčasti akéhokoľvek povojnového scenára, čím zdôraznil hlboké rozdiely medzi blízkymi spojencami v čase, keď vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy trvá už viac ako tri mesiace.

Výzva na ukončenie ofenzívy

Spojené štáty vyzvali Izrael, aby ukončil ofenzívu v Pásme Gazy, ktorej cieľom je eliminovať vodcov Hamasu. Americkí predstavitelia tiež uviedli, že vytvorenie palestínskeho štátu by malo byť súčasťou „dňa po“.

Netanjahu však vyhlásil, že bude pokračovať v ofenzíve, kým Izrael neuskutoční „rozhodujúce víťazstvo nad Hamasom“. Odmietol zároveň myšlienku palestínskej štátnosti a povedal, že svoj postoj už prezentoval Američanom.

Izolácia Iránu

„Izrael potrebuje kontrolovať bezpečnosť nad celým územím západne od Jordánska. Toto koliduje s myšlienkou suverenity,“ povedal Netanjahu.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken tento týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose zopakoval potrebu „cesty k palestínskemu štátu“ a uviedol, že bez toho Izrael nezíska skutočnú bezpečnosť. Ak by sa podľa Blinkena podarilo začleniť Izrael ku krajinám Blízkeho východu, región by sa podľa neho spojil a dokázal by izolovať Irán. Teherán a jeho spojenci, medzi ktorých patria jemenskí povstalci húsíovia, podľa Blinkena predstavujú nebezpečenstvo pre región.

Naliehavá potreba

„Samozrejme, vyžaduje si to veľmi ťažké a náročné rozhodnutia. Vyžaduje si to myslenie, ktoré je otvorené tejto perspektíve,“ povedal Blinken.

Šéf americkej diplomacie naznačil, že integrácia Izraela do regiónu Blízkeho východu je naliehavá potreba, zvlášť v čase vystupňovaného izraelsko-palestínskeho konfliktu.