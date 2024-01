Výbuch v Bejrúte zabil popredného predstaviteľa Hamasu, podľa Libanonu útočil izraelský dron

Výbuch v libanonskom Bejrúte zabil popredného predstaviteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas Sáliha Arúrího. Potvrdil to Hamas aj libanonská militantná skupina Hizballáh.

Libanonská štátna tlačová agentúra informovala, že výbuch zabil dovedna štyroch ľudí a spôsobil ho izraelský dron. Izrael to odmietol komentovať.

Nasralláh sľúbil odvetu

Ak by bol Izrael za útokom, znamenalo by to vážnu eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Líder Hizballáhu Hasan Nasralláh sľúbil odvetu za akýkoľvek izraelský útok na palestínskych predstaviteľov v Libanone.

Arúrí bol jedným zo zakladateľov vojenského krídla Hamasu a bol na čele hnutia na Západnom brehu Jordánu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hrozil jeho zabitím ešte predtým, ako 7. októbra vypukla terajšia vojna medzi Hamasom a Izraelom.

Boje sú blízko hraníc

Výbuch prišiel v čase, keď sa už viac ako dva mesiace na hranici Izraela s Libanonom ostreľujú členovia Hizballáhu s izraelskými vojakmi.

Boje sa sústreďujú najmä pár kilometrov od hranice, ale pri niektorých príležitostiach izraelské letectvo zasiahlo ciele Hizballáhu aj hlbšie v Libanone.