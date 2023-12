Okno do sveta: Teroristický útok Hamasu prinútil Izrael nevyhnutne zareagovať

Po teroristických útokoch Hamasu na Izrael, ktoré sa udiali 7. októbra, sa opäť bezpečnostná situácia vo svete zmenila. Pozornosť sa od konfliktu na Ukrajine upriamila na Stredný východ. Je to tým, že je tam veľmi vysoký potenciál „explózie„. S tým súvisí aj nárast antisemitizmu vo svete.

O Blízkom východe, ako pomôcť Izraelu sa brániť, či ako sa postarať o komplikovanú situáciu Palestínčanov žijúcich v Pásme Gazy, sa Miroslav Wlachovskýspolu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom venoval vo video podcaste Okno do sveta.

Krutosť teroristických útokov

„Mal by som povedať, že Ukrajina zostáva pre Spojené kráľovstvo, hlavnou strategickou prioritou. Ako však vieme, problémy v zahraničnej politike, s ktorými sa musíte zaoberať, neprichádzajú jeden po druhom. Prichádzajú spolu a naraz,“ priznal Baker.

Čo bolo nové zo strany Hamasu v prípade teroristických útokov zo 7. októbra, bola ich krutosť a rozsah. To prinútilo Izrael nevyhnutne zareagovať, pretože má tiež právo žiť v mieri, ako ktorákoľvek iná krajina.

„Rozsah týchto útokov niektorí ľudia nazývajú akousi analógiou Izraela 9/11, ale s týmito musíme byť opatrní. Nakoniec sa však Izrael nemôže cítiť bezpečne, kým Hamas môže v Gaze slobodne pôsobiť ako ‚sused‘. Takže absolútne podporujeme právo Izraela brániť sa,“ ozrejmil veľvyslanec.

Odstránenie Hamasu

Baker zároveň uviedol, že Izraelu prizvukujú, aby reagoval primerane v medziach humanitárneho práva. „Je v záujme Izraela, aby sa sústredil na deň potom. Čo tým myslím deň potom? Mám na mysli dlhodobejšie riešenie problému. Bezpečnosť a stabilita Izraela v konečnom dôsledku závisí od bezpečnosti a stability Palestínčanov. Dlhodobo obhajujeme riešenie dvoch štátov, platný palestínsky štát popri štáte Izrael,“ skonštatoval Baker.

Zľava: Nigel Baker a Miroslav Wlachovský. Foto: SITA.

Veľká Británia tak nielen podporuje Izrael, ale tiež poskytuje čo najväčšiu humanitárnu podporu nevinným obetiam. Upozorňuje však, že sa treba pozerať aj na dlhodobejší horizont, aby sa to už nezopakovalo.

„Znamená to odstránenie Hamasu, ale aj spôsob, akým môže Izrael nájsť mier a stabilitu so svojimi susedmi na celom Blízkom východe. Konkrétne s Palestínčanmi. Preto bol David Cameron na Blízkom východe. Rozprával sa s lídrami Blízkeho východu v Londýne aj v regióne. Rishi Sunak to robil len nedávno, keď sa na konferencii COP 28 zameral na klimatické zmeny, ale veľmi sa zameral na problém na Blízkom východe. Nie je to ľahké,“ vysvetlil Baker v rozhovore.

Riešenie prospešné pre všetkých

Spolu so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú v tejto veci kľúčovým hráčom, Briti súhlasia a považujú za dôležité pokračovať v práci na riešení v podobe dvoch štátov.

„Hovorili sme o tom s premiérom Netanjahuom aj s prezidentom Abbásom z Palestínskej samosprávy, ktorý bude musieť zohrať svoju úlohu po tom, čo boje utíchnu. Nechceme, aby sa konflikt rozšíril po celom regióne. Myslím si, že to nechcú ani lídri v regióne,“ hovorí.

Všetci zároveň uznávajú, že aby sa tak nestalo, je potrebné pokračovať v práci na dlhodobom riešení, ktoré bude prospešné pre všetkých. Izraelčanov, Palestínčanov aj širší región. „Bilancia dvoch štátov za 40 zvláštnych rokov bola súčasťou problému v regióne. A to bol jeden z dôvodov, prečo Hamas v posledných rokoch dokázal vybudovať svoju silu a svoj druh jedovatej ideológie,“ dodal na záver Baker.