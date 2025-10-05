Netanjahu dúfa, že v najbližších dňoch oznámi prepustenie všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril nádej, že „v najbližších dňoch“ oznámi prepustenie všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy. Informuje o tom televízna stanica CBS News.
Netanjahuove vyjadrenia prišli po tom, ako palestínske militantné hnutie Hamas súhlasilo s niektorými časťami mierového plánu, ktorý americký prezident Donald Trump predstavil začiatkom tohto týždňa. V sobotu večer izraelský premiér povedal, že do Egypta poslal delegáciu „na doladenie technických detailov“ a dodal, že „našim cieľom je obmedziť rokovania na niekoľko dní“. Netanjahu však naznačil, že Izrael sa z Pásma Gazy úplne nestiahne, čo je v rozpore s dlhodobou požiadavkou Hamasu.
Izraelskí predstavitelia a zástupcovia militantov sa majú stretnúť na rokovaniach v meste Šarm aš-Šajch, kde budú dolaďovať podrobnosti Trumpovho mierového plánu.
Hamas po Trumpovom ultimáte oznámil pripravenosť okamžite začať rokovania o prepustení rukojemníkov
Hamas v piatok uviedol, že je pripravený okamžite začať rokovania o prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiava, a o ukončení vojny v Pásme Gazy. Militanti tiež privítali výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Izrael prestal bombardovať palestínske územie. Hamas súhlasil s odovzdaním moci technokratom. Zároveň však uviedol, že sa bude zodpovedne zúčastňovať na palestínskych rokovaniach o budúcnosti Pásma Gazy.
Podľa Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy má byť vyhlásené prímerie a Hamas musí do 72 hodín prepustiť všetkých rukojemníkov. Militanti sa majú odzbrojiť a Izrael má postupne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, po čom by nasledovala povojnová prechodná vláda na čele s Trumpom. Dohoda požaduje vylúčenie militantov z budúcich vládnych funkcií, no tým, ktorí prijmú „mierové spolužitie“, má byť udelená amnestia.