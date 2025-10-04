Hamas po Trumpovom ultimáte oznámil pripravenosť okamžite začať rokovania o prepustení rukojemníkov

Palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo, že je pripravené okamžite začať rokovania o prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiava, a o ukončení vojny v Pásme Gazy. Militanti tiež privítali výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Izrael prestal bombardovať palestínske územie.
Trump pochválil vyhlásenie Hamasu, v ktorom sa hnutie zaviazalo k „trvalému mieru“ po tom, ako americký prezident dal militantom ultimátum do nedele do 22:00 GMT na prijatie jeho mierového plánu. Hamas v piatkovom vyhlásení súhlasil s odovzdaním moci technokratom. Zároveň však uviedol, že sa bude zodpovedne zúčastňovať na palestínskych rokovaniach o budúcnosti Pásma Gazy.
Trump dal Hamasu čas do nedele, aby prijal plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy
„Na základe vyhlásenia, ktoré práve vydal Hamas, verím, že sú pripravení na trvalý MIER. Izrael musí okamžite zastaviť bombardovanie Gazy, aby sme mohli rukojemníkov dostať von bezpečne a rýchlo!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Podľa Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy má byť vyhlásené prímerie a Hamas musí do 72 hodín prepustiť všetkých rukojemníkov. Militanti sa majú odzbrojiť a Izrael má postupne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, po čom by nasledovala povojnová prechodná vláda na čele s Trumpom. Dohoda požaduje vylúčenie militantov z budúcich vládnych funkcií, no tým, ktorí prijmú „mierové spolužitie“, má byť udelená amnestia. Návrh privítali svetové mocnosti vrátane viacerých arabských a moslimských krajín.
Kancelária izraelského premiéra následne uviedla, že Izrael „sa pripravuje na okamžité vykonanie prvej fázy Trumpovho plánu, ktorá má viesť k prepusteniu všetkých rukojemníkov“.