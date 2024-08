Nešťastie na východe Slovenska, pri hre so vzduchovkou bol postrelený šesťročný chlapec

V obci Poša v okrese Vranov nad Topľou došlo k nešťastiu. Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, šesťročného chlapca údajne postrelilo počas hry so vzduchovkou štvorročné dieťa.

Zdroj blízky televízii uviedol, že strela smerovala do oblasti hrudníka blízko srdca. Chlapca previezli podľa miestnych do vranovskej nemocnice, odkiaľ ho vrtuľník transportoval v stabilizovanom stave do nemocnice v Košiciach. Polícia v súčasnosti preveruje okolnosti prípadu.