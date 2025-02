Jágra nezastavila ani krvavá tvár. K zemi ho poslal slovenský hokejista - VIDEO

Český hokejista Jaromír Jágr, ktorý nedávno oslávil 53. narodeniny, ukázal, aký tvrdý chlap napriek vyššiemu veku stále je.

V zápase českej extraligy medzi Kladnom a České Budějovicami dokonca dvakrát asistoval.

To však na body nestačilo, keďže hostia strelili o gól viac.

Nemôže hrať za všetkých

Zostávalo len niečo vyše minúty do konca riadneho hracieho času, keď sa Jágr prebojoval do útočného pásma, no ešte predtým ho zasiahol hokejkou do tváre Slovák Matej Kašlík.

Hokejovú legendu poslal k zemi a z tváre sa mu valila krv. Po ošetrení sa ihneď pýtal na ľad, keďže jeho tím dostal šancu vo forme presilovky.

„Je smutné, že sa za nás najviac bije 53-ročný hráč,“ priblížil tréner Kladna David Čermák.

„Ja si svoje odohrám, ale nemôžem hrať za všetkých,“ povedal Jágr po stretnutí.

Rozhodnú tri kolá

Po 49 kolách je Kladno na predposlednom mieste, no len o skóre pred Olomoucom. Na osemfinále play off stráca iba tri body.

České Budějovice sú na siedmej priečke, na miestenku vo štvrťfinále potrebujú minimálne štyri body na dorovnanie Brna.

Do konca základnej časti ostávajú ešte tri kolá.

Jágr získal v 37 stretnutiach v tejto sezóne 16 bodov za päť gólov a 11 asistencií.