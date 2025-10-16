Legendárny Jágr prehovoril o ženách a vzťahoch. Páčia sa mu brunetky a vyšportované postavy - VIDEO, FOTO

Rodák z Kladna však doteraz nikdy nemal svadbu, takisto ani dieťa, ktoré by mohlo prebrať hokejovú štafetu v rodine Jágrovcov.
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr v drese Kladna. Foto: FB, www.facebook.com
Okrem toho, že je skvelým hokejistom aj v 53 rokoch, sa netají ani tým, že je milovníkom žien. Vo svojej autobiografii JÁ68 opisoval svoje vzťahy, partnerky a ďalšie detaily z tejto témy.

Kniha nepíše len o jeho „potulkách“ na ľadoch, ale aj to, čo sa dialo mimo neho. Bol otvorený a úprimný, priznal, ako to v skutočnosti všetko bolo.

Rodák z Kladna však doteraz nikdy nemal svadbu, takisto ani dieťa, ktoré by mohlo prebrať hokejovú štafetu v rodine Jágrovcov.

Čomu neverí?

V knihe prezradil, že ho vždy viac priťahovali Slovanky. „Brunetky u mňa mali častejšie navrch, ale nie vždy. Mám rád, keď má žena športovú postavu. Nie pre čísla, ktorými sa pochváli na sociálnych sieťach – znamená to, že sa o seba stará. A potom musí mať peknú tvár. Každý máme nejaký vkus a ja som vždy inklinoval k slovanskému typu. Hovorím to bez irónie – najkrajšie dievčatá sa podľa mňa rodia fakt u nás,“ prezradil útočník.

Iskra medzi partnermi musí preskočiť ihneď, keďže vzťahom, ktoré vznikli po rokoch priateľstva, neverí. Takisto ani tomu, že mužom nezáleží na vzhľade partnerky.

„Vždy si potom hovorím, či tak trochu netárajú. Pretože ak sa mi niekto na prvý pohľad nepáči, nikdy neurobím ďalší krok, pri ktorom môžem spoznať aj to, aká je tá žena vo vnútri,“ ozrejmil Jágr.

Jaromír Jágr

Ostal s nimi kamarát

Počas života chodil napríklad s Veronikou Kopřivovou, Andreou Verešovou, Luciou Borhyovou či Ivou Kubelkovou. Aktuálne je jeho priateľkou modelka Dominika Branišová, no podľa českých médií sa mal pár už rozísť.

V autobiografii s názvom JÁ68 hovoril aj o rozchodoch, ktoré v živote zažil. „Som typ človeka, ktorý vzťahu dáva šancu do poslednej chvíle. Nerád robím definitívne bodky. Niekto si myslí, že je to chyba. Že čím skôr vzťah, ktorým si nie istý, ukončíš, tým lepšie pre oboch.

Ja si naopak myslím, že láska je tak silné puto, že by mala odchádzať postupne. Síce to zaberie viac času, ale možno práve vďaka tomu som so všetkými dievčatami dodnes kamarát. A viem, že navždy budem,“ prezradil Jágr s tým, že je radšej, ak toto rozhodnutie urobí žena.

„Ja rozchod zvládnem, aj keď to bolí. Ale trápilo by ma, keby to u nej bolo naopak. Preto mám úprimnú radosť, keď si moja bývalá partnerka nájde čo najrýchlejšie nový vzťah,“ doplnil olympijský víťaz z Nagana 1998 a dvojnásobný svetový šampión.

