(Ne)slovenská extraliga. Počet legionárov je rekordný a ich platy stúpajú (video)

V dvanástich tímoch slovenskej hokejovej extraligy aktuálne pôsobí podľa špecializovaného portálu Eliteprospects 95 zahraničných hráčov. Počet legionárov je v aktuálnej edícii súťaže rekordný.

Ak by sme si vydelili 95 hráčov dvanástimi, vyšlo by nám, že v jedna extraligová klubová súpiska v priemere obsahuje 7,9 hráča zo zahraničia a to aj napriek tomu, že ligou určený limit je maximálne 7 legionárov v danom zápase.

Menej priestoru pre mladých

Viacerí fanúšikovia a ľudia z hokejového prostredia pri tomto trende dvíhajú obočie. V princípe nikomu neprekážajú kvalitní legionári, veď tí sú naozajstnými ozdobami tímov.

Dôvodom na zamyslenie je však stále sa zmenšujúci priestor pre slovenských hráčov, často reprezentantov či mladíkov s talentom a potenciálom. Meniaci sa charakter ligy neunikol ani pozornosti Juraja Mikúša, hráča Dukly Trenčín, ktorý debutoval v slovenskej extralige ešte pred 20 rokmi.

„Myslím si, že na Slovensku sa hlavne zväz prikrýva úspechmi mladých chlapcov ako Juraj Slafkovský či Šimon Nemec. V prípade ich preniku do veľkého hokeja majú zásluhu hlavne rodičia. V hokeji to tak bude vždy. Naša domáca extraliga je síce extrémne vyrovnaná, čo je fajn, ale na druhej strane takmer v každom mužstve sú v top päťke bodovania hlavne zahraniční hráči,“ prezradil 36-ročný bývalý slovenský reprezentant v relácii V športovom SITE.

V top 25 produktivity iba dvaja Slováci

V nadväznosti na Jurajove slová uvádzame štatistický fakt, ktorý aktuálne platí o našej najvyššej hokejovej súťaži. V najproduktívnejšej 25-ke hráčov nájdeme iba dvoch slovenských korčuliarov. Lídra Samuela Bučeka z Nitry a dvanásteho v poradí Petra Zuzina zo Zvolena.

„Sedem legionárov v jednom tíme je podľa mňa dosť, aj keď niektorí manažéri by chceli ešte viac. Už keď tu tí ‚importi‘ sú, tak by sa to malo v jednotlivých tímoch namixovať. Zahraniční hráči hrajú väčšinou spolu a slovenským korčuliarom potom ostáva priestor iba v nižších formáciách. Súčasťou špeciálnych formácii, zvlášť presiloviek, sú v drvivej väčšine legionári,“ povedal Juraj Mikúš.

Tréneri – Slovensko vs. Fínsko 3:3

Až v desiatich tímoch je lídrom produktivity hráč bez slovenského pasu. Aby toho nebolo málo, iba štyri extraligové tímy majú na pozícii brankárskej jednotky slovenského brankára – Denis Godla v Slovane Bratislava, Stanislav Škorvánek v Michalovciach, Marcel Melicherčík v Spišskej Novej Vsi a Jaroslav Janus v Košiciach.

Iné to nie je ani v prípade extraligových koučov. Po pondelkovom odvolaní Petra Kúdelku z postup trénera Michaloviec a následnom zasadnutí Fína Tomeka Valtonena na danú stoličku, platí že iba tri tímy z dvanástich vedú slovenský tréneri – Peter Oremus v Slovane, Juraj Faith v Liptovskom Mikuláši a Milan Bartovič v Trenčíne.

Mimochodom, rovnaký počet extraligových koučov aktuálne pochádza z Fínska.

Platy legionárov rastú, Slováci potrebujú platové minimum

Samostatnou kapitolou sú platové podmienky. Už niekoľko rokov sa v kuloároch hovorí o tom, že do extraligy prichádzajú čím ďalej tým „platovo náročnejší“ legionári.

Nie je tajomstvom, že niektoré tímy v slovenskej extralige platia legionárov za osemmesačnú sezónu aj cez 90 tisíc eur, a to sme ešte nepripočítali bývanie, autá, letenky a ďalšie náklady na život, ktoré hradia samotné kluby. V NHL platí dlhé roky platový strop. U nás sa nad touto témou podľa všetkého ani nezačalo uvažovať.

„V prvom rade by mohlo fungovať pre Slovákov platové minimum. S jednotlivými hráčmi sa navzájom poznáme, sme kamaráti, vieme o svojich platových podmienkach. Je to samozrejme individuálne, ale osobne vôbec nevnímam trend, že by sa platové podmienky slovenských hráčov zlepšovali. V tímoch existuje skôr akýsi pomyslený platový strop pre slovenských hráčov, ale vzhľadom k tomu, že dôležitosť legionárov rastie a rastie, tak je to pomerne logické. Cudzinci, ktorí prídu do extraligy a zbierajú veľa bodov, zvyšujú cenu legionárskeho balíka ako takého. Legionári u nás sa platovo približujú nemeckej DEL-ke,“ dodal v relácii V športovom SITE Juraj Mikúš.